Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram um ano de casados com declarações de amor nas redes sociais!

26/03/2022 | 17:10



Amor demais! Virginia Fonseca e Zé Felipe estão completando um ano de casados neste sábado, dia 26. E para comemorar, é claro que não poderia faltar uma declaração bem romântica nas redes sociais, né?

Em seu Instagram, Virginia publicou uma foto dos dois, acompanhada do texto a seguir:

Completamos hoje 1 ano de casados!!! De muito amor, parceria, cumplicidade, respeito, gargalhadas e trabalho!! Passando aqui pra falar q eu te amo muito meu gato, te agradecer por tudo que faz por mim, por sempre ter acreditado e me apoiado em tudo que sempre sonhei!!! Hoje estou aqui em SP fazendo o lançamento de algo que foram meses de trabalho, meses de dedicação e você hoje tem mais um show, que também trabalhou muito pra chegar onde chegou!! Sempre falo que apenas amor não é o suficiente para manter 2 pessoas, o respeito, a cumplicidade, a parceria são pontos chaves para ter uma boa relação e graças a Deus somos isso tudo juntos, com apenas 22 e 23 anos!! Agradeço a Deus todos os dias pela nossa família e por ter colocado você na minha vida, veio pra somar e hoje graças a Deus estamos realizando todos nossos sonhos juntos e com mais 2 vidinhas que surgiram da nossa GRATIDÃO é a palavra, feliz 1 ano de casados Zé Felipe, te amoooooo.

Diferente da esposa que publicou uma foto cheia de glamour do casal, Zé Felipe escolheu publicar uma foto dos dois em uma chamada de vídeo fazendo caretas! Na legenda, ele se declarou:

Hoje completamos 1 ano de casado e só tenho que agradecer a Deus por colocar você na minha vida.Obrigado por ser assim do jeito que você é,tenho certeza que é só o início meu amor te amo pra sempre cada dia mais.

Fofos demais, né? Virginia e Zé já são pais de Maria Alice, e agora esperam o segundo filho!