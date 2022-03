Bélgica empata com Irlanda em amistoso em Dublin; Inglaterra vira contra Suíça

26/03/2022 | 16:42



Bélgica e Inglaterra foram duas das 19 seleções já garantidas na Copa do Mundo do Catar que estiveram em campo neste sábado para amistosos preparatórios visando o Mundial. Número 1 no ranking da Fifa, a Bélgica empatou por 2 a 2 com a Irlanda em Dublin, já a Inglaterra virou o jogo por 2 a 1 contra a Suíça, que também estará na próxima Copa.

A Bélgica abriu o placar diante da Irlanda aos 11 minutos, com um golaço marcado por Michy Batshuayi. O atacante recebeu a bola no ataque, balançou na frente da defesa e acertou um bonito chute cruzado. O empate irlandês veio aos 32 minutos, com um belo gol de Chiedozie Ogbene de bicicleta.

No segundo tempo, aos 12 minutos, o meia-atacante Hans Vanaken subiu mais que todo mundo em cobrança de escanteio e voltou a colocar a Bélgica em vantagem em Dublin. Alan Browne entrou no decorrer da partida para buscar o empate para o time da casa aos 39 minutos, com um gol de cabeça após cruzamento de Ogbene para a área. Os irlandeses não conseguiram a classificação nas Eliminatórias da Europa.

A Inglaterra buscou uma virada por 2 a 1 contra a Suíça em Wembley. A seleção da Suíça chega com moral para a Copa do Mundo, após eliminar a França na Eurocopa, no ano passado, e ser responsável por mandar a Itália para a repescagem nas Eliminatórias, que resultou na eliminação dos italianos.

Aos 21 minutos, Embolo recebeu cruzamento certeiro de Shaqiri e cabeceou cruzado para abrir o placar em Wembley. O time suíço chegou a acertar o travessão inglês ainda no primeiro tempo e quase ampliou o placar. Apesar do jogo perigoso, a Inglaterra conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos. Luke Shaw, lateral do Manchester United, acertou um chutaço da entrada da área. O gol da virada britânica veio já no segundo tempo, aos 33 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Harry Kane.

Um pouco mais cedo neste sábado, a Eslovênia buscou um empate no último minuto contra a Croácia. Atual vice-campeão mundial, o time croata abriu o placar com Andrej Kramaric aos 38 minutos do primeiro tempo e o empate veio com gol de Jaka Bijol já nos acréscimos da etapa final. A Croácia também se prepara para disputar mais um Mundial.

Sede da Copa do Mundo no fim do ano, o Catar também realizou amistoso neste sábado. Os futuros anfitriões do Mundial enfrentaram a Bulgária no estádio Cidade da Educação, uma das arenas construídas para a Copa, na cidade de Doha, capital do país. O Catar venceu a partida por 2 a 1. Os mandantes abriram o placar de pênalti marcado por Akham Afif. Kiril Despodov empatou e Boualem Khoukhi recolocou o Catar em vantagem já na reta final do jogo.