Cauã Reymond e Alinne Moraes se despedem da novela Um Lugar Ao Sol!

26/03/2022 | 16:11



Hora de dizer adeus! Um Lugar Ao Sol chegou ao fim na última sexta-feira, dia 25, e os atores Alinne de Moraes e Cauã Reymond usaram suas redes sociais para falar um pouco do que a novela significou para eles e se despedir de seus personagens.

Alinne publicou um texto falando de sua personagem, Bárbara.

Hoje me despeço da "missão Bárbara" agradecendo imensamente à generosa criadora e o desafio de interpretar sua complexa criatura. Obrigada pelas palavras, Licia.

Quando criei a Bárbara, pensei em uma personagem muito mais desestabilizadora. Ao assistir, foi surpreendente. Eu me peguei com muita pena da Bárbara em muitas e muitas sequências porque ela se sentia um imenso fracasso. Não tinha raiva da personagem, tinha pena. A Alinne também deu um toque engraçado porque a Bárbara era uma codependente, ou seja, dependia da mudança do outro para que pudesse ser feliz. Ela é aquela atriz que entrega muito mais do que você havia previsto. Eu me diverti e me emocionei com o trabalho da Alinne. Ela é extraordinária - Licia.

Muito obrigada Mauricio Farias e à toda equipe por essa novela linda. Sentirei saudades!

Cauã aproveitou para agradecer a todos que fizeram parte da novela e falou feliz da próxima novela da grade da Globo, Pantanal.

Fechando mais um ciclo! Christian e Renato foram personagens complexos e bem desafiadores para mim. Foi um processo de muita concentração e estudo.

O texto preciso da Licia Manzo somado ao olhar atento da equipe de produção e direção tornaram esse trabalho ainda mais especial.

Agradecimentos às minhas parceiras e parceiros que brilharam em cena e emprestaram sua arte para Um Lugar ao Sol que foi produzida na garra durante a pandemia.

Um salve à nossa Arte, às novelas e que venha Pantanal!

Agora é aguardar a grande estreia de Pantanal, que começa na próxima segunda-feira, dia 28, às 21h.