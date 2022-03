Operação Grande ABC Mais Seguro prende 12 pessoas e recupera 11 veículos

Do Diário do Grande ABC



Foi realizada ontem (25), em todo o Grande ABC, mais uma edição da Operação Grande ABC Mais Seguro. Foram presas 12 pessoas, sendo oito) criminosos presos em flagrante pelos crimes de roubo, receptação, furto, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, além de quatro criminosos procurados pela Justiça. Também foram recuperados e restituídos aos donos 11 veículos furtados ou roubados, além de um quilo e meio de drogas apreendido e mais de 1.000 veículos foram vistoriados.

Executada pelo CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6), a ação mobilizou mais de 450 policiais e 218 viaturas, incluindo o 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), Força Tática, Rondas com Apoio de Motocicletas (Rocam) e dos 6º, 10º, 24º e 30º Batalhões de Polícia Militar Metropolitanos (BPM/M), Policiamento Ambiental e Rodoviário, além de dois drones.

A maior concentração do efetivo foi deslocada para a cidade de Mauá, mas as ações policiais ocorreram de maneira simultânea também nos outros seis municípios da região, desde o início da manhã desta sexta-feira. Segundo informações da PM, as equipes policiais foram distribuídas em pontos estratégicos, após prévios levantamentos de Inteligência Policial, visando combater e reduzir ainda mais a incidência de crimes de roubos e furtos, crimes digitais com transferências bancárias, e em especial aqueles cometidos por criminosos em motos, concentrando os esforços nas abordagens de veículos (carros e motos), intensificando fiscalizações, incursões de pontos de tráficos de drogas e localização de procurados pela Justiça.

Para o Coronel Gilson Hélio dos Santos, comandante do CPA/M-6, o resultado foi muito positivo, não só no combate à criminalidade, como também para aproximar e melhorar a tranquilidade e o bem estar da comunidade. “A população pode contribuir em muito com o trabalho policial, com informações, sem a necessidade de se identificar, podendo efetuar ligações via o telefone 190 da Polícia Militar ou ainda pelo número 181 do Disque Denúncia”, declarou.