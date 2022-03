Mick Schumacher sofre acidente e destrói carro, mas sai consciente da pista

26/03/2022 | 15:48



O piloto alemão Mick Schumacher sofreu um acidente neste sábado, durante o Q2 do treino classificatório do GP da Arábia Saudita, em Jeddah, e assustou a todos que acompanhavam o evento. Como foi possível ver pelas imagens da transmissão, o carro ficou bastante danificado, mas o estado de saúde do piloto da Haas não preocupa, de acordo com as primeiras informações.

Alguns minutos depois do acidente, enquanto o carro destroçado era tirado da pista, a Haas informou que Mick estava consciente e a caminho do hospital. O piloto chegou até a conversar com a mãe por telefone. Na sequência, foram mostradas imagens do momento em que embarcava no helicóptero, consciente em cima da maca.

Em nota oficial, a FIA confirmou que o piloto está em "boa condição", mas que foi direcionado ao Hospital King Fahad para realizar exames, por precaução. O acidente obrigou a organização a paralisar os treinos, até porque partes do carro ficaram espalhadas pelo autódromo.

A tensão é um sentimento que vem marcando os últimos dias em Jeddah. Na sexta-feira, uma petrolífera da cidade foi atacada por um bombardeio de rebeldes, a 10 quilômetros do autódromo. A fumaça pôde ser vista pelos pilotos enquanto eles se preparavam para a disputa do segundo treino livre do GP.

As atividades chegaram a ser adiadas, e uma longa reunião foi realizada. Apesar de alguns pilotos manifestarem receio em continuar com os treinos, a decisão final da organização foi a de manter o cronograma normalmente. Os ataques foram reivindicados pelo grupo rebelde houthis, do Iêmen, protagonista de um conflito contra a Arábia Saudita.