Com três desfalques, Santos goleia time sub-20 por 4 a 0 em jogo-treino

26/03/2022 | 15:11



O Santos realizou um jogo-treino contra sua equipe sub-20 na manhã deste sábado, que terminou com vitória do time principal por 4 a 0. Recém-chegado, o volante Willian Maranhão participou de sua segunda atividade com a camisa alvinegra. O atacante Ângelo e os goleiros John e Diógenes foram os desfalques da atividade.

O jovem atacante Ângelo segue realizando fisioterapia junto com o departamento médico, na parte interna do centro de treinamento. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita e deverá perder o período de preparação do time para a estreia no Campeonato Brasileiro.

O goleiro John fez companhia para Ângelo e também ficou apenas nos trabalhos de fisioterapia. O goleiro Diógenes sentiu um desconforto muscular e foi preservado da partida deste sábado. O atleta retornará apenas nos treinamentos da próxima segunda-feira.

Todos os outros atletas do elenco santista participaram normalmente do duelo com o time sub-20 no CT Rei Pelé, inclusive o volante Willian Maranhão, anunciado como reforço santista na manhã da última sexta-feira. O jogador já havia treinado na sexta e voltou a participar das atividades com o técnico Fabián Bustos.

O treinador argentino dividiu o jogo-treino em quatro tempos de 25 minutos. O placar da partida foi aberto por Ricardo Goulart no início do segundo tempo. Na terceira parte, Carlos Sánchez cobrou pênalti e ampliou. Rwan Seco e Vinícius Balieiro marcaram no quarto tempo para fechar o marcador.

Eliminado do Campeonato Paulista na primeira fase, o Santos aguarda as estreias no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, que acontecem no começo de abril.