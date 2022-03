São Paulo anuncia 48 mil ingressos vendidos para clássico com o Corinthians

26/03/2022 | 14:10



O São Paulo anunciou na manhã deste sábado que mais de 48 mil ingressos já foram vendidos para o clássico com o Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista. As vendas para o jogo que acontecerá no Morumbi começaram no início da tarde da última sexta-feira. A expectativa é de que seja batido o recorde de público do estádio em 2022.

Ainda na sexta-feira, apenas uma hora após o início da comercialização, o clube tricolor havia anunciado a venda de 15 mil bilhetes para o jogo. No clássico com o Palmeiras no Morumbi, que aconteceu já na reta final da primeira fase, o estádio recebeu 46.378 torcedores, o maior público deste ano até o momento.

No dia 5 de março, São Paulo e Corinthians se enfrentaram pela primeira fase do Paulistão, também no estádio do Morumbi, diante de um público de 39.213 torcedores do time tricolor. Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente através do site spfc.totalacesso.com.

A venda inicial está liberada apenas para os sócios-torcedores, que possuem desconto nos valores. Os ingressos variam entre R$20,00 e R$500,00, sendo o mais barato para o Setor Popular, na Arquibancada Norte, que já está esgotada para os sócios. Até às 13h30 deste sábado (26), restam vendas disponíveis para os sócios apenas para a Cadeira Superior Norte (R$150,00 a inteira) e para o Camarote dos Ídolos (R$500,00). Às 14h, foi aberta a comercialização para o público geral.

Alguns torcedores relataram nas redes sociais que tiveram dificuldades para comprar ingressos e a hashtag #ForaTotalAcesso chegou a ser levantada no Twitter, com críticas e reclamações em relação ao site Total Acesso, por onde o São Paulo disponibiliza os ingressos. Problemas como bugs, falhas no carregamento e demora foram relatados.

Os protocolos para a partida incluem a obrigatoriedade do uso de máscara, álcool em gel, distanciamento e teste de temperatura na entrada do estádio, segundo divulgou o São Paulo. Também será necessária a apresentação do comprovante de vacinação completa ou teste negativo (antígeno ou PCR).

São Paulo e Corinthians se enfrentam a partir das 16h deste domingo, a abertura dos portões do Morumbi acontecerá às 14h. O duelo será em jogo único e, em caso de empate, a classificação para a final será definida através dos pênaltis.