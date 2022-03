Douglas Souza confirma participação no Dança dos Famosos. Confira quem são os participantes confirmados na disputa!

26/03/2022 | 14:11



No próximo domingo, dia 27, vai começar a nova edição da Dança dos Famosos! A atração será pela primeira vez apresentada por Luciano Huck, que agora comanda o Domingão. Com os nomes divulgados aos poucos, a competição vai reunir ex-BBB, artistas e influenciadores. A seguir, confira as celebridades que vão soltar o corpo e se jogar na dança!

Douglas Souza está confirmadíssimo na atração! Bastante animado com o novo desafio, o jogador de vôlei anunciou a sua participação em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Na publicação, ele revelou estar nervoso e pediu o apoio dos fãs:

-É isso mesmo, galera, confirmado! Dança dos Famosos, Douglas aqui! A gente vai barbarizar, vai dar muita risada... Estou muito nervoso! Torçam muito por mim para eu não esquecer nem errar os passos.

Gil do Vigor também participará da competição! A revelação foi feita pelo ex-BBB durante o programa Mais Você. Ele contou um pouquinho de suas expectativas para a competição:

-Não tinha noção que podia dançar. Só dançava na igreja. De repente, fui fazer essas dancinhas na internet e o povo foi pegando gosto? Eu tenho dedicação. Vou estar lá, se for cair, eu levanto. O negócio é a experiência. Vai dar certo!

Vitória Strada confirmou sua participação durante o programa Encontro com Fátima Bernardes. Ela até revelou que já havia sido chamada antes para participar, mas, por causa da agenda, acabou não embarcando no desafio.

-Já faz alguns anos que eu fui chamada para fazer parte do Dança, só que entrei em outros projetos e não podia ir. Acho que era uma expectativa minha, em algum momento, ter esse desafio na minha vida. Fiquei muito feliz com o convite e que agora deu certo!.

Sim, Jojo Todynho também está confirmada e vai participar da Dança dos Famosos e foi, na verdade, a primeira confirmada desta edição. Ela também revelou durante o Encontro sua participação.

-Quando veio o convite eu pensei: Meu Deus como vai ser isso? Mas vai ser uma superação para mim. Vou descobrir também uma nova Jordana porque eu sempre quis fazer ballet e como eu tinha muita energia minha tia me botou pra fazer luta.