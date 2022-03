Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morre aos 50 anos

26/03/2022 | 14:00



'A família Foo Fighters está arrasada pela trágica e prematura perda do nosso querido Taylor Hawkins'. O bateirista foi encontrado morto em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo participaria de um festival. Um dos grupos de rock de maior sucesso no mundo, o Foo Fighters anunciou no Twitter o falecimento do baterista, sem especificar a causa da morte. O show da banda foi cancelado.

Hawkins fazia parte da banda desde 1997 e, antes foi baterista da banda que tocava com Alanis Morissete.