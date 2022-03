Morre Taylor Hawkins, baterista da banda de rock Foo Fighters

Francisco Lacerda

do Diário do Grande ABC

com Agências



26/03/2022 | 10:59



O baterista da banda de rock norte-americana Foo Fighters, Taylor Hawkins, 50 anos, morreu nesta sexta-feira. O músico foi encontrado morto em um hotel de Bogotá, na Colômbia, cidade na qual a banda se preparava para apresentação. A causa do óbito não foi revelada. O polícia investiga a morte.



Com o falecimento do baterista, a banda cancelou a presentação que faria neste diomingo no festival Lollapalooza no Brasil.



“A família Foo Fighters está devastada pela trágica morte de nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e sua risada contagiante estarão sempre com todos nós. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito neste momento de dificuldade inimaginável”, postou a banda no Instagran do Foo Fighters.

CARREIRA

O início da carreira de Taylor Hawkins foi em 1982, quando da apresentação pela primeira vez com o Queem. Curiosamente, a última música que ele cantou no palco, no festival Lollapalooza da Argentina, dia 20 de março, foi “Somebody To Love!, da mesma banda britânica qua o encantou ainda aos 10 anos.



REPERCUSSÃO

Diversos artistas do mundo da música, como, por exemplo, Paul Stanley, Geezer Butler, Lars Ulrich e Ozzy Osbourne, se manifestaram nas redes sociais pela morte de Taylor.



“Vejo você do outro lado. Era realemnetuma ótima pessoa e um músico incrível. Meu coração, meu amor e minhas condolências para a sua esposa, seus filhos, sua família, sua banda e seus fãs”, escreveu Ozzy.



“Taylor era um cara legal, pai e marido. Meus sentimentos estão com ele, Dave e banda”, postou Stanley, vocalista e guitarrista do Kiss.

“Chocado e triste ao saber do falecimento de Taylor Hawkins, falou Geezer Butler, baixista do Black Sabbsth.



“Obrigado por sempre ter o maior e mais caloroso sorriso em seu rosto e por iluminar todos os lugares com sua energia contagiante e boas vibrações!, lamentou Lars Ulrich, do Metallica.