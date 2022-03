Hawks vencem Warriors após duelo entre Young e Thompson; Embiid e Harden brilham

26/03/2022 | 09:18



Finalista da Conferência Leste da NBA na temporada passada, o Atlanta Hawks está sempre pronto para surpreender, principalmente quando Trae Young está inspirado, como foi o caso na vitória por 121 a 110 sobre o Golden State Warriors, na noite de sexta-feira. A partida gerou um duelo interessante de atuações entre o armador do Hawks e Klay Thompson, estrela da franquia californiana.

Terceiros colocados do Oeste, os Warriors entraram em quadra sem Stephen Curry, lesionado, mas com certo favoritismo, já que a equipe de Atlanta é apenas a décima no Leste. O que se viu, contudo, foi uma disputa muito equilibrada. Young anotou um double-double de 33 pontos e 15 assistências, além de ter conseguido quatro rebotes. Thompson, por sua vez, teve 37 pontos, sete rebotes e três assistências.

Danilo Gallinari, com 25 pontos, foi outro destaque dos Hawks, assim como Clint Capela, autor de 19 pontos e 13 rebotes. Pelo lado californiano, também teve double-double, anotado por Jordan Poole, que fez 24 pontos e dez assistências. Com tantas boas atuações, a história da partida foi escrita com viradas e tensão até a reta final.

"Sabíamos que o que precisávamos fazer era conseguir paradas", disse Young após o jogo. "Eles correram, acertaram bolas difíceis. No final do jogo, tudo se resumiu a conseguir essas paradas. Nós fizemos um bom trabalho. Klay acertou algumas boas cestas, mas foi bom para conseguir algumas pausas", completou.

Com a vitória, os Hawks ganham fôlego para tentar confirmar uma vaga ao menos no play-in. A equipe tem mais oito jogos da temporada regular pela frente, assim como o Golden State Warriors, que espera ter Curry de volta até o início dos playoffs.

DUPLOS DOS 76ERS - Após o show protagonizado por Young e Thompson em Atlanta, outras estrelas brilharam na partida que fechou a sexta-feira. A dupla James Harden e Joel Embiid brilhou novamente pelo Philadelphia 76ers para garantir uma vitória por 122 a 97 sobre o LA Clippers, em Los Angeles.

Harden anotou um double-double de 29 pontos e 15 rebotes, número apenas um pouco melhor do que o alcançado por Embiid, autor de 27 pontos e dez rebotes. "As coisas estão indo na direção certa, mas todos os dias estamos focando na execução e nos detalhes", comentou Harden. "Haverá maneiras diferentes de vencer nos playoffs, e temos que estar preparados para isso", completou.

O ala-armador de 32 anos fez 25 pontos e 11 rebotes entre o primeiro e o segundo quarto, algo que nunca havia feito antes em 12 anos de carreira. Agora, ele e LeBron James são os únicos jogadores da NBA a anotarem um double-double no quarto em que marcaram pelo menos 25 pontos. "Esta noite foi uma daquelas noites em que me senti bem, saímos com uma grande vantagem", afirmou.

Segundo colocado da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers se prepara para enfrentar o Phoenix Suns, líder do Oeste, na noite de domingo. Já o LA Clippers, oitavo colocado do Oeste, enfrenta o Utah Jazz, quarto da conferência, só na terça-feira.

Veja os resultados de sexta-feira:

Charlotte Hornets 107 x 101 Utah Jazz

Detroit Pistons 97 x 100 Washington Wizards

Atlanta Hawks 121 x 110 Golden State Warriors

Miami 103 x 111 New York Knicks

Minnesota Timberwolves 116 x 95 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 106 x 125 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 122 x 97 LA Clippers