São Bernardo arrecada e destinará R$ 1 milhão a entidades da cidade

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 08:32



Evento realizado pela Prefeitura de São Bernardo para fortalecimento do trabalho social e de alinhamento de empresas às entidades do terceiro setor, o jantar beneficente para angariar recursos às 51 instituições assistenciais cadastradas no FSS (Fundo Social de Solidariedade) do município garantiu a arrecadação de cerca de R$ 1,1 milhão.



Denominada Encontro do Investimento Solidário, a iniciativa reuniu cerca de 200 empresários e, por meio da venda de convites e de leilão de itens doados à causa, a administração conseguiu o valor, que será integralmente destinado para apoio às ações desenvolvidas pelas entidades assistenciais.



Com as presenças do prefeito Orlando Morando (PSDB) e da deputada estadual Carla Morando (PSDB), o evento foi realizado no espaço Sítio São Jorge Demarchi, no bairro Demarchi, sem qualquer custo aos cofres municipais, por meio de patrocínio de oito empresas da iniciativa privada.



Destaque da noite, o jantar também contou com apresentação musical da dupla sertaneja Bruno & Marrone. Para incremento da renda do evento, foram leiloadas camisetas de clubes de futebol, um violão autografado e outros produtos. Os artigos ampliaram a arrecadação do evento em R$ 125,5 mil.



De acordo com o prefeito, o evento já se tornou tradição na cidade e é aguardado por parte das entidades. “Os recursos arrecadados nos jantares anteriores foram fundamentais para fortalecer o trabalho desenvolvido por essas instituições, que muitas vezes chegam onde o poder público não chega, oferecendo serviços de acolhimento e de assistência às comunidades”, explicou o chefe do Executivo.



Anfitriã do jantar, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Márcia Morando, destacou que as edições passadas permitiram destinar repasses em dinheiro para as entidades cadastradas, além de recursos para a compra de veículos. “Para este ano, estamos formatando novas ideias. Ouvimos as entidades e identificamos uma carência muito grande em equipamentos eletrônicos, que são essenciais para o desenvolvimento do trabalho. Nosso objetivo agora é apoiar a modernização das entidades, com kits de inclusão digital”, detalhou.



Ao todo, serão R$ 15 mil destinados a cada uma das entidades cadastradas para aquisição de kits de equipamentos eletrônicos, voltados a projetos de fomento, apoio e desenvolvimento de atividades de inclusão digital junto aos públicos assistidos. Os kits de equipamentos eletrônicos serão compostos por, no mínimo, dois notebooks, um aparelho celular, uma caixa amplificadora com microfone, uma impressora multifuncional e um projetor multimídia.



Diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga destacou nova participação da empresa em ação social de São Bernardo. “O município tem realizado, ao longo dos últimos anos, importantes eventos, com resultados expressivos e que têm beneficiado muitas pessoas. Por isso temos participado com prazer”, pontuou.