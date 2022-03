Problema solucionado

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 08:30



A Next Mobilidade conclui hoje, ao assumir as últimas 11 das 97 linhas, o processo de transição de operação da Área 5 da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), cujos itinerários intermunicipais servem ao Grande ABC. A expectativa dos usuários é a mais alta possível, já que a nova empresa chegou com ônibus modernos e respeito a horários e trajetos – algo que, embora também fosse exigido das concessionárias anteriores, sempre foi um ponto nevrálgico do serviço e fonte de constante indignação dos passageiros.



Com a chegada da Next, as antigas empresas que operavam precariamente as linhas deixaram de atuar. Com isso, solucionaram-se questões crônicas, como ônibus velhos que quebravam frequentemente, atrasos, insegurança e desrespeito a trajetos estabelecidos. Sem contratos efetivos com as concessionárias, a EMTU, conforme revela o diretor de gestão operacional, Francisco Eiji Wakebe, em entrevista ao Diário, tinha dificuldade tanto de impor sanções quanto de fazer com que as companhias quitassem-nas.



O resultado destas falhas era conhecido por todos. A baixa qualidade da operação voltava em forma de insatisfação dos usuários, que lotavam os canais oficiais com reclamações. Vencer a batalha contra as antigas prestadoras de serviço foi tarefa hercúlea. Desde 2006, a EMTU promoveu sete processos licitatórios para tentar substituir as empresas, mas nenhum deles atraiu interessados, o que obrigava a manutenção do estado das coisas.



Concluído o processo de transição, menos de um ano após iniciado, em maio de 2021, a EMTU diz possuir instrumentos mais eficazes para garantir que a operadora atual preste os serviços dentro do que é exigido por rigoroso edital, organizado de modo a proporcionar viagens rápidas, seguras e confortáveis aos passageiros. A melhoria do sistema já é sentida pelos usuários, conforme disseram alguns deles em entrevistas concedidas a este jornal. A torcida, agora, é que o nível de atendimento suba outros degraus, sempre buscando a excelência que o morador do Grande ABC merece.