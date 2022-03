Diadema busca incluir moradias em plano de melhorias do Estado

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022



Representantes da Secretaria Municipal de Habitação de Diadema e do governo do Estado vistoriaram ontem áreas indicadas pelo município para o programa estadual Viver Melhor, que promove melhorias estruturais em casas em situação precária. A cidade solicitou à Secretaria do Estado da Habitação a adesão de 555 unidades ao projeto estadual.



O secretário de Habitação de Diadema, Ronaldo Lacerda, conduziu comitiva que visitou casas na Vila Mulford, na Vila Odete, no núcleo Inverno/Verão, no Jardim Inamar e no Jardim Portinari. Indicado pelo Estado, Irton Teixeira Cardoso, um dos coordenadores do programa Viver Melhor, acompanhou a apresentação.



A atividade foi uma avaliação prévia da situação dos locais indicados pelo município. Depois, a Secretaria de Habitação do Estado vai encaminhar engenheiros e peritos para analisar detalhadamente as condições das residências indicadas. O projeto contempla pintura externa, reformas das partes hidráulica e elétrica, troca de piso, portas e janelas, instalações nos banheiros, inclusive com colocação de vasos sanitários.



“Essa parceria é muito importante para a habitação de Diadema. A melhora do ambiente da casa das pessoas serve também para aumentar a autoestima da população, afinal, quem não gosta de morar em um ambiente limpo, bonito e reformado?”, afirmou Ronaldo Lacerda.



O secretário municipal destacou ainda que as conversas com o governo do Estado envolvem o avanço do programa municipal Mais Bonito, que reforma residências com problemas estruturais. O objetivo da Secretaria de Habitação é contemplar outras 500 unidades no projeto.



A partir da vistoria de ontem, a expectativa do governo do Estado é, nas próximas semanas, dar retorno a respeito da avaliação das residências. Para ser contemplado, o morador não pode ter locado seu imóvel nem querer aumentar a metragem de área construída.



NA REGIÃO

O programa estadual foi iniciado em julho de 2021 e teve como primeiro foco do trabalho o núcleo do DER, localizado na altura do km 19 da Via Anchieta, em São Bernardo, onde o governo vai investir cerca de R$ 10 milhões para promover melhorias internas e externas em 500 moradias precárias. Além de dar nova cara aos imóveis, o projeto prevê revitalização em acessos e áreas comuns da comunidade.



Outro núcleo do Grande ABC onde as intervenções estão em curso é no Jardim Santo André, mais precisamente no núcleo ABB (antiga Associação do Banco do Brasil), na Rua dos Dominicanos, em Santo André. As intervenções vão beneficiar 400 moradias, com custo estimado de R$ 8 milhões.