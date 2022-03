Em evento em Santo André, Lula procura escapar do tema eleição

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 08:13



Pré-candidato do PT à disputa pelo Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) procurou evitar o tema eleição em evento realizado na manhã de ontem no conjunto habitacional Novo Pinheirinho, no Jardim do Estádio, em Santo André. O cuidado de Lula reflete posicionamento de articuladores de sua candidatura de que é preciso ter cautela em relação a possíveis questionamentos da Justiça Eleitoral.



O ex-presidente participou de evento promovido pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), que liderou o projeto e a construção dos apartamentos por meio do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Entregue em 2019, o conjunto habitacional completou três anos. Além de Lula, participaram do evento o ex-prefeito da Capital Fernando Haddad (PT), o líder do movimento e pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges.



Lula, Boulos e Haddad subiram em palanque diante de cerca de 400 pessoas para selar a composição entre o psolista e o PT. Também no palco, Boulos apoiou a candidatura de Haddad e o cumprimentou como “futuro governador do Estado”.



Comedido em seu discurso, ainda assim Lula não deixou de criticar o atual governo federal, sob comando do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chamando-o de mentiroso e explicando que a atual crise econômica, refletida sobretudo no preço dos combustíveis, é responsabilidade da política adotada pelo ex-capitão.



“Há 392 empresas comprando combustível nos Estados Unidos. É por isso que aqui no Brasil eles (governo federal) querem manter o preço da gasolina no dólar, para vender mais cara e entregar lucro aos acionistas. Nós vamos rever isso”, declarou Lula durante sua fala. “Só o presidente da Petrobras (general Joaquim Silva e Luna) vai ganhar um bônus de R$ 1 milhão. Ele é militar, não precisava ganhar esse valor”, emendou o petista.



Além disso, o ex-presidente afirmou que é preciso rever a política de estatização das empresas nacionais, principalmente a Petrobras. O petista ainda citou os Correios e também a Eletrobras, que aguarda o Congresso aprovar processo de autorização de privatização.

Lula afirmou que quer ser eleito porque “precisamos retomar a Petrobras, precisamos não deixar privatizar a Eletrobras, os Correios, o Banco do Brasil”, declarou. Bolsonaro já afirmou em outras vezes que tem vontade de privatizar a Petrobras, mas nenhum movimento de fato foi realizado pelo governo para a efetivação desta proposta.



PRECAUÇÃO

Os pré-candidatos à Presidência da República têm atuado com precaução na hora dos discursos políticos. O movimento tem intenção de evitar questionamentos por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que monitora qualquer tipo de atividade eleitoreira antes do pleito. Nesta semana, o presidente Bolsonaro viu o PL mudar o formato do evento em que seria anunciada a pré-candidatura do presidente, marcada para amanhã, em Brasília. A mudança foi feita por sugestão da equipe administrativa do PL para evitar questionamentos do tribunal.



Petista lança Boulos a prefeito da Capital em 2024

Ainda que tenha procurado evitar discurso voltado à eleição de outubro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou o pré-candidato a deputado federal e líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), Guilherme Boulos (Psol) como candidato a prefeito da Capital na eleição de 2024.



“Temos que fazer a Presidência, o governo (do Estado) e, em 2024, vamos fazer Boulos prefeito de São Paulo. A gente vai consertar o País”, afirmou o ex-presidente em evento no Condomínio Novo Pinheirinho, em Santo André, ontem pela manhã.



No início da semana, Boulos anunciou que iria retirar o nome da disputa ao governo do Estado e que buscaria uma cadeira no Congresso. A ideia é conseguir dar governabilidade ao ex-presidente Lula, caso o petista vença a corrida eleitoral ao Palácio do Planalto.



Já Guilherme Boulos, em seu discurso, declarou apoio ao ex-prefeito da Capital Fernando Haddad (PT), que desta vez deverá ser o candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo petismo.



“Quero cumprimentar o futuro governador do Estado de São Paulo, que vai liderar uma frente para derrotar o tucanistão (em referência às gestões do PSDB) no Estado (de São Paulo)”, declarou Boulos.<TL>