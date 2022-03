São Caetano sai na frente do São Carlos por espaço na elite

Dérek Bittencourt



25/03/2022 | 22:42



O São Caetano/Energis 8 deu, na noite desta sexta-feira, 25, mais um importante passo – talvez o penúltimo – na Superliga B rumo ao regresso à elite do vôlei feminino nacional. Isso porque a equipe comandada por Fernando Gomes foi até São Carlos e venceu o time da casa por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 15/25, 15/25 e 14/25, demonstrando, inclusive, poder de reação, após perder a primeira parcial do embate.

Com este resultado, as são-caetanenses – que fizeram a melhor campanha da primeira fase, com oito vitórias e apenas uma derrota em nove compromissos – voltam ao Grande ABC em vantagem para o segundo jogo da semifinal, quinta-feira, às 16h, no Ginásio Milton Feijão. Em caso de novo triunfo do São Caetano, o time garante automaticamente a promoção à Primeira Divisão da Superliga. No entanto, se as são-carlenses vencerem, provocam o terceiro e decisivo jogo, dia 4, novamente na região.

A outra semifinal envolve duelo catarinense entre Brusque e Blumenau. O primeiro jogo das equipes acontece amanhã, na Arena Brusque, enquanto as partidas dois e três (esta, se necessária), serão em Blumenau.