Santo André FC vence Atlântico na estreia da Liga Nacional

Dérek Bittencourt



25/03/2022 | 22:41



O Santo André Futebol Clube estreou com vitória na Liga Nacional de Futsal. Na noite desta sexta-feira, 25, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo, a equipe andreense recebeu o Atlântico-RS, de Erechim, e com gols de jogadores remanescentes da temporada passada venceu por 3 a 0.

O time do Grande ABC apostou na intensidade para se sobressair ao adversário. E aos 15 minutos, Xaropinho abriu o placar. Pouco depois, aos 19, Ronaldinho ampliou para os andreenses.

Na segunda etapa, o Santo André FC voltou ligeiramente nervoso. Em lances praticamente seguidos, a arbitragem advertiu com cartões amarelos Della Torre e Giovanny, respectivamente. Com o passar do tempo, o time gaúcho misturou ímpeto com ansiedade e errou excessivamente. Melhor para o Santo André, que aproveitou para selar o triunfo aos 40, com Gleidson: 3 a 0.

O próximo compromisso do Santo André FC na competição será no dia 2, novamente no Poli são-bernardense, contra o Carlos Barbosa-RS. Antes, porém, os andreenses fazem o clássico regional contra a AD São Bernardo, terça-feira, no Ginásio Noêmia Assumpção (Camilópolis).