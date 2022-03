Cachorrão encerra 1ª fase contra o Desportivo Brasil

Dérek Bittencourt



26/03/2022 | 00:01



Após sofrer uma dura virada para o Comercial, em Ribeirão Preto – abriu 2 a 0, mas perdeu por 4 a 2 –, o EC São Bernardo espera finalizar a primeira fase da Série A-3 do Campeonato Paulista com vitória para se recuperar prontamente do baque, pensando na próxima fase da competição, à qual já está antecipadamente classificado. É com esta mentalidade que o Cachorrão recebe o Desportivo Brasil, às 15h, no Estádio 1º de Maio.

A intenção do técnico Renato Peixe é também alcançar o triunfo pensando nos passos seguintes. “Apesar de ter conseguido a classificação antes, temos outros objetivos, que são fazer o maior número de pontos e ficar entre os quatro primeiros (atualmente, está em quinto). Amanhã (hoje) vamos encarar a partida como mais uma final e buscar o resultado positivo diante do nosso torcedor para seguir na caminhada do acesso”, disse o treinador.

O time segue apostando na boa fase do atacante Bosco, artilheiro do campeonato, com oito gols. E o próprio jogador ressaltou seus momento e importância para o EC São Bernardo. “Estar brigando pela artilharia é sempre importante. Sei que sem a ajuda dos meus companheiros eu não conseguiria. Mas, nesta temporada, consegui melhorar minha dinâmica de jogo, na qual o técnico Renato Peixe cobra bastante, e estou confiante para buscar novas marcas, além de colocar o Cachorrão na Série A-2”, disse Bosco. “Nossa campanha está sendo bem conduzida, já que contamos com a dedicação de todos. Temos que querer mais e vamos em busca disso. Claro que em algumas partidas deixamos a desejar em alguns pontos, mas serviram de lição para a próxima fase”, emendou ele.