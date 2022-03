Golaço de Caíque leva Água Santa à semi do Troféu do Interior

Dérek Bittencourt



25/03/2022 | 22:32



Com um golaço do volante Caíque, o Água Santa se classificou para a semifinal do Troféu do Interior do Campeonato Paulista – aguarda o adversário. Na noite desta sexta-feira, 25, diante de fragilizado Mirassol – que perdeu diversas e importantes peças após o fim da primeira fase –, no Estádio José Maria de Campos Maia, venceu por 1 a 0 e segue vivo no torneio caipira, em busca do primeiro título desde sua profissionalização e, consequentemente, da vaga oferecida ao campeão para a Copa do Brasil 2023.

O técnico Sérgio Simões armou o Netuno com o que tinha de melhor à disposição. Entre as novidades, o atacante Korek, que é filho do presidente Paulo Korek e havia entrado na etapa final contra o Santos, estreou entre os titulares.

O Mirassol mantinha a posse de bola, mas sentia a falta de entrosamento e qualidade pela debandada de jogadores. O Água Santa, por sua vez, aplicava forte marcação e lutava por todas as bolas. E foi justamente numa delas, em lance na intermediária defensiva do Mirassol, que Caíque recuperou, ajeitou e mandou de longe; o goleiro Darley ainda desviou, mas não o suficiente para que a redonda encontrasse as redes: 1 a 0, aos 31 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, David teve chance de aumentar, mas parou na marcação. Rafael Silva respondeu de bicicleta e errou por pouco.

Na etapa final o jogo ficou muito brigado e com certa catimba da equipe de Diadema. Claudinho, no fim, quase igualou. Mas a vitória do Netuno perdurou. “Nosso time é muito guerreiro, aguerrido e falta só esse detalhe (calma para definir) para termos um algo a mais e não sofrermos tanto, como neste fim de jogo”, afirmou o volante Caíque.