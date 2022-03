São Bernardo recebe hoje e amanhã 2ª edição do Beers Festival

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 07:00



A esplanada do Paço de São Bernardo (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro) recebe pela segunda vez o maior festival de cerveja do Grande ABC, entre hoje e amanhã. O 2º Beers Festival será das 12h às 22h, com tendas gastronômicas, bebidas artesanais e muita música. Serão 100 rótulos de cervejas especiais, além de cardápio com comida de rua: hambúrgueres, churrasco, receitas de tacho, torresmo de rolo e food trucks estrelados.

Haverá também área kids para a criançada, mesas e cadeiras em áreas cobertas, além de banheiros químicos. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Os itens serão doados ao Banco de Alimentos, que atende famílias em situação de vulnerabilidade na cidade. Como medida de segurança, haverá controle de acesso de público, que deverá obrigatoriamente apresentar carteira de vacinação contra a Covid.

“A última edição do evento foi um sucesso, com grande público ao longo dos dois finais de semana de realização. Para mim é uma alegria muito grande ver a nossa esplanada, que no passado foi motivo de vergonha para a nossa população, com obras abandonadas, concluída e sendo utilizada como espaço de lazer para a família”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

A programação de shows do evento terá início às 12h45 de hoje com a banda Lady in Hell. Na sequência, sobem ao palco as bandas Balance Van Halen Tributo (14h45), Hollywood Again (17h) e The Four Horsemen – Metallica Cover (19h30). Amanhã os shows ficarão por conta das bandas Tom Cremon e Bira Aguiar (13h), Banda Rockinstones (16h), Jeff Scott Soto (ex-vocalista da banda Journey) e Eric Martins - Mr Big (19h).