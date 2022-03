Orquestra Sinfônica se apresenta na Capital

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 07:00



A Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) inicia sua programação de 2022 com um concerto especial de Gala Lírica, composto por árias, série de peças cantadas, selecionadas a partir de várias óperas diferentes. A apresentação, amanhã, às 11h, será feita em parceria com o Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, na Capital), que sedia o concerto e comemora seus 40 anos; e marca também a abertura do concurso de canto Maria Callas, que neste ano chega à 20ª edição ininterrupta. Ingressos gratuitos disponíveis na plataforma Sympla.

No programa do concerto, de Antônio Carlos Gomes, primeiro grande nome da ópera brasileira, serão apresentados trechos de suas óperas mais famosas: Il Guarany, Fosca, Colombo e Lo Schiavo. E Giuseppe Verdi, referência do repertório lírico internacional, estará presente no concerto com trechos de La Forza del Destino e Rigoletto.

Com regência do maestro Abel Rocha, a apresentação terá como solistas as sopranos Maria Sole e Raquel Paulin, a mezzo-soprano Andreia Souza, o tenor Daniel Umbelino, e o barítono Rodolfo Giugliani. A atividade é uma correalização da Cia. Ópera São Paulo e dos Amigos da Arte - Organização Social de Cultura.

Os ingressos gratuitos estão disponíveis na plataforma Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/72117), limitados a dois por CPF. Será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19 na entrada e documento oficial com foto.



NOVIDADE

Em 2022 o concurso de canto Maria Callas chega à 20ª edição ininterrupta. Nesse período, o concurso revelou ao Brasil e ao mundo os mais importantes nomes da cena lírica nacional. Os solistas participantes desta Gala Lírica são todos premiados em edições anteriores e presenças constantes nas programações dos teatros de ópera brasileiros.