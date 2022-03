Missa em Sto.André pede o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 07:00



A Diocese de Santo André, responsável por todas as paróquias da região, deu início ontem à campanha 24 horas Para o Senhor, que, segundo o bispo dom Pedro Carlos Cipollini, foi instituída na Igreja Católica pelo papa João Paulo II. A iniciativa se repete em todo o mundo e prevê a disponibilização de um padre das 15h de ontem até as 15h de hoje para ouvir as confissões da população. A abertura do evento ocorreu com a celebração de uma missa na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André.

Neste ano, a campanha teve uma motivação extra. A pedido do papa Francisco, os católicos rezaram também pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, que nesta semana completou um mês. “Tradicionalmente, rezamos pela paz no mundo sempre às sextas-feiras e sábados que antecedem o quarto Domingo da Quaresma, como solicitado pela Santa Sé desde 2013. Neste ano, em especial, temos uma guerra acontecendo e, como cristãos, é nosso papel interceder para que essa violência cesse e, mais do que nunca, rezar pela nossa nação ao bom Deus, com a intercessão de Nossa Senhora”, comentou Cipollini. “O papa Francisco resolveu esse pedido (de que as igrejas rezassem pelo fim da guerra). Ele fez lá em Roma e pediu para que se multiplique em todas as dioceses como nós fizemos esta consagração”acrescentou.

O bispo diocesano se mostrou incrédulo com o combate que acontece no continente Europeu. “Os conflitos são uma grande barbaridade, além de representar um perigo muito grande, porque as armas se tornaram muito mais mortais e perigosas. Basta pensar no arsenal atômico que pode começar num local e se espalhar pelo mundo inteiro. De forma que esta guerra, para mim, é uma loucura. Na verdade, todas as guerras são loucuras, mas, esta, principalmente. Nós devemos juntar-nos e fazer todos os esforços para o seu fim, para que ela tenha fim e se encontre um caminho para a paz”, comentou.

Sobre a campanha das 24 horas, o bispo disse que é a oportunidade para que as pessoas possam confessar seus pecados. “Essas 24 horas Para o Senhor começou com o papa João Paulo II, que pediu para que a Igreja pudesse disponibilizar durante 24 horas padres para ouvir o povo na confissão. A gente procura disponibilizar o sacramento da confissão para os fiéis. É uma manifestação da misericórdia de Deus, que perdoa os pecados”, finalizou.