EMTU finaliza mudanças em linhas intermunicipais no Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 07:00



A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) conclui hoje a troca de operador das linhas intermunicipais do Grande ABC. Conhecida como Área 5, essa era a única região do Estado de São Paulo onde o governo ainda não havia conseguido implementar contratos de concessão, embora tenha feito sete tentativas de licitações desde 2006, todas sem sucesso. Hoje a empresa Next Mobilidade assume a operação de 11 linhas, completando os 97 itinerários da região, que transportam, atualmente, 180 mil passageiros ao dia.

O diretor de gestão operacional da EMTU, Francisco Eiji Wakebe, destacou que o processo de transição entre as empresas que operavam as linhas (nos chamados contratos precários) ocorreu de forma tranquila e dentro do prazo esperado, uma vez que o início do processo se deu em maio de 2021. “Em função da assunção da Next essas permissionárias não operam mais no sistema. Houve acordo, principalmente, na questão dos funcionários, muito da mão de obra que já operava no sistema foi reaproveitada”, pontuou.

Wakebe avaliou que, agora, com o processo concluído, a expectativa é a de melhora expressiva na prestação de serviço aos passageiros. “Assim como já acontece em outras áreas, a gente agora assina um contrato de concessão”, explicou. “Temos regras muito mais bem definidas, exigências de nível de serviço, sanções mais pesadas e as linhas terão um nível de qualidade dos carros muito melhor”, completou o gestor.

O diretor pontuou que, em um primeiro momento, as mudanças mais significativas será na qualidade do serviço, com veículos equipados com ar-condicionado, por exemplo. Como a concessão está vinculada à construção do BRT ABC, corredor de alta velocidade que vai conectar São Bernardo a São Paulo, passando por Santo André e São Caetano, haverá posteriormente uma readequação das linhas intermunicipais. O objetivo é que esses itinerários sirvam como alimentadores tanto do BRT quanto do Corredor ABD (que liga o extremo Leste da Capital, São Mateus, à Zona Sul, no Jabaquara, passando por Santo André, São Bernardo e Diadema), que também vai passar por obras de melhorias.

O gestor destacou que a empresa Next Mobilidade, que agora assume toda a Área 5, está empenhada na melhoria da prestação de serviço. “Havia algumas permissionárias com grandes problemas de operação, de frota. Só o fato de prestar o serviço da forma como deve ser, já muda muito. O passageiro começa a ter confiança no serviço, em uma prestação com regularidade”, citou. “Muda o padrão dos carros, veículos com ar-condicionado, e todas as melhorias deixam a Área 5 no mesmo patamar de outras regiões do Estado”, finalizou.

O contrato de concessão assinado entre a Next Mobilidade e o governo do Estado prevê investimentos de R$ 90,2 milhões em 25 anos. A construção do BRT receberá aporte de mais de R$ 860 milhões, exclusivamente pela iniciativa privada, e prevê a implantação de um total de 20 estações.

A obra vai beneficiar cerca de 173 mil passageiros por dia e as intervenções tiveram início em fevereiro de 2022. Já as reformas no Corredor ABD preveem investimentos de cerca de R$ 237 milhões na atualização da sinalização, manutenção profunda das escadas rolantes, reconfiguração dos terminais metropolitanos (melhorias na iluminação, instalação de gradis, implantação de rampas acessíveis), modernização dos pontos de paradas com implantação do sistema pré-embarque, restauração do pavimento rígido, entre outras melhorias. Somadas as linhas da Área 5 e as do Corredor ABD, a Next opera atualmente 103 itinerários.