Água Santa vence na casa do Mirassol e está na semifinal do Troféu do Interior

25/03/2022 | 21:07



Com gol isolado de Caíque, o Água Santa ganhou do Mirassol, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pelas quartas de final do Troféu do Interior.

Mesmo com o time remendado por causa das saídas de seus principais jogadores, o Mirassol começou a partida com mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para criar lances de perigo. O Água Santa se defendia bem e "achou" o gol aos 32 minutos.

Caíque chutou forte de fora da área, Darley ainda tocou na bola, mas não o bastante para evitar o gol. O Mirassol teve chance de empatar com Camilo e Rafael Silva, enquanto o Água Santa quase ampliou com David no contra-ataque.

Precisando pelo menos do empate para levar a decisão para os pênaltis, o Mirassol começou o segundo tempo em cima do Água Santa. Faltava acertar o último passe. Aos 17 minutos, Alyson escapou pela esquerda e quase ampliou em chute rasteiro defendido por Darley.

O Mirassol abusava dos cruzamentos, facilitando a vida da defesa adversária. Quando colocou a bola no chão, Camilo finalizou e Victor Souza espalmou. Aos 43, Rhuan recebeu amarelo e foi expulso, mas o Água Santa conseguiu segurar a vitória até o apito final do árbitro.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 1 ÁGUA SANTA

MIRASSOL - Darley; Ivan, Ednei, Rayan e Frank; Daniel, Du Fernandes (Claudinho), Neto Moura e Camilo; Rafael Silva (Fabinho) e Kauan (Rafael Oller). Técnico: Ricardo Catalá.

ÁGUA SANTA - Victor Souza; João Vitor, Helder, Jeferson Bahia e Rhuan; Caíque, PH e Fernandinho (Kauã); Dadá Belmonte, David (Vinícius Reis) e Korek (Alyson). Técnico: Sérgio Simões.

GOL - Caíque, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos.

CARTÕES AMARELOS - Vinícius Reis, Victor Souza e Helder (Água Santa).

CARTÃO VERMELHO - Rhuan (Água Santa).

RENDA - R$ 9.485,00.

PÚBLICO - 709 pagantes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).