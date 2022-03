Tarcísio de Freitas: Até o fim de ano, vamos fazer a desestatização do Porto de Santos

25/03/2022 | 20:44



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta sexta-feira, 25, que o governo vai realizar a privatização do porto de Santos antes de terminar o mandato.

"Até o fim de ano, vamos fazer a desestatização do Porto de Santos", assegurou o ministro, após citar investimentos da ordem de R$ 30 bilhões que estão sendo realizados no complexo portuário.

Seguindo o roteiro de inauguração de obras antes de deixar o cargo para concorrer ao governo de São Paulo, Tarcísio esteve na noite desta sexta-feira na capital paulista para participar da entrega do novo sistema de segurança a pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas.

Após apresentações técnicas sobre a tecnologia de blocos de concretos que forçam a desaceleração do avião quando a aeronave sai da pista, evitando acidentes mais graves, Tarcísio fez um discurso breve no qual alternou momentos em tom de despedida, com agradecimentos à sua equipe no ministério, e de exaltação às realizações à frente da pasta.

"O governo está no seu último ano e, com o menor orçamento de todos os tempos, executou muitas obras", declarou Tarcísio. Só no ano passado, lembrou, foram 108 obras entregues, "sem alardes".

Também procurou colocar sua gestão em contraste com as de governos anteriores. "Quantas vezes a gente se acostumou a ver escândalos em obras públicas. A gente não vê mais isso", comparou Tarcísio.