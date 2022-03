Lollapalooza 2022: Pabllo Vittar leva forró e tecnobrega para o palco do festival

25/03/2022 | 19:37



Mesmo com 40 minutos de atraso, por conta do temporal que caiu no Autódromo de Interlagos, Pabllo Vittar se apresentou para uma multidão fiel no Palco Adidas, no Lollapalooza Brasil 2022.

O atual show da drag queen é feito no mesmo formato do seu último lançamento, o projeto audiovisual ao vivo I AM PABLLO (disponível por completo no YouTube e demais serviços de streaming). Com um balé afiado e coreografias difíceis de se copiar no TikTok, a cantora emplacou hit atrás de hit para um público que dançou e cantou todas.

Não há uma música mid tempo na setlist. Pabllo inicia com Buzina (do seu segundo álbum de estúdio Não Para Não) e aposta em suas canções mais explosivas como Amor de Que, Rajadão, Parabéns e o remix arrocha de Fun Tonight, de Lady Gaga.

A artista parabenizou Anitta pelo primeiro lugar mundial de Envolver no Spotify durante a música Sua Cara (2017), primeira parceria de sucesso das brasileiras, feita em colaboração com Major Lazer. "Cadê a Anitta? Ela tá comemorando o primeiro lugar. Essa é pra você, amiga", disse a drag.

Pabllo já confirmou uma nova colaboração com a carioca para esse ano, e ambas se apresentarão no palco do Coachella, em abril.