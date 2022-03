Lollapalooza 2022: Chuva provoca queda de estrutura e rapaz é atingido

25/03/2022 | 19:24



A nota enviada anteriormente continha uma incorreção no crédito. Segue versão corrigida:

Uma estrutura do espaço Onix da Chevrolet caiu e atingiu uma pessoa durante a chuva. Funcionários do festival correram para retirar a estrutura do local, que foi em parte isolado. O Estadão esteve no local, viu a estrutura sendo retirada, e confirmou a queda, mas funcionários não puderam falar sobre o ocorrido.

Circula nas redes sociais um vídeo do momento do acidente. Depois da chuva, os espectadores foram avisados para manter uma distância segura dos palcos, enquanto a produção do evento tentava reorganizar a agenda dos shows interrompidos. O estado de saúde e a identidade do rapaz são desconhecidos.

Escorregões não são raros pelo Autódromo, pois há grama encharcada. Os sapatos, cobertos de lama, no entanto, não são preocupação para quem olha para cima, pois o festival parece nunca ter parado. Os participantes caminham por entre o cimento e pisam sem medo nas poças para chegarem ao palco desejado.