Em evento em Sto.André, Lula evita discurso político

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/03/2022 | 19:27



Primeiro lugar nas pesquisas eleitorais para a presidência da República o ex-presidente Lula (PT) evitou falar de política e da disputa eleitoral em evento que ocorreu no Condomínio Novo Pinheirinho, Jardim do Estádio, em Santo André, na manhã de hoje.

O ex-presidente participou de evento organizado pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), que organizaram a criação e a construção dos apartamentos por meio do projeto Minha Casa Minha Vida. Entregue em 2019, o conjunto habitacional completou três anos. Além de Lula, participaram do evento o ex-prefeito da Capital Fernando Haddad (PT), líder do movimento e pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges.

Acometido em se discurso, Lula, ainda assim não deixou de criticar o atual governo federal, sob comando do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chamando-o de mentiroso e explicando que a atual crise econômica, principalmente refletido no valor dos combustíveis é responsabilidade da política adotada pelo ex-capitão.

"Há 392 empresas comprando combustível nos Estados Unidos. É por isso que aqui no Brasil eles (governo federal) querem manter o preço da gasolina no dólar, para vender mais cara e entregar lucro aos acionistas. Nós vamos rever isso”, declarou Lula durante sua fala. “Só o presidente da Petrobras (general Joaquim Silva e Luna) vai ganhas um bônus de R$ 1 milhão. Ele é militar, não precisava ganhar esse valor”, emendou o petista.

Além disso, o ex-presidente também afirmou que é preciso rever a política de estatização das empresas nacionais, principalmente a Petrobras. O petista ainda citou o Correios e também a Eletrobras, cuja esta última aguarda o Congresso aprovar processo de autorização de privatização.

“Lula afirmou que quer ser eleito porque "precisamos retomar a Petrobras, precisamos não deixar privatizar a Eletrobras, os Correios, o Banco do Brasil", declarou. Bolsonaro já afirmou em outras vezes que tem vontade de privatizar a Petrobras, mas nenhum movimento de fato foi realizado pelo governo para a efetivação desta proposta.

PRECAUÇÃO

Os pré-candidatos a presidência da República têm atuado com precaução na hora dos discursos políticos. O movimento tem intenção de evitar questionamentos por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que monitora qualquer tipo de atividade eleitoreira antes do pleito. Na semana passada, o presidente Bolsonaro viu o PL mudar o formato do evento em que seria anunciada a pré-candidatura do presidente. A mudança foi feita por sugestão da equipe administrativa do PL para evitar questionamentos do Tribunal.

PESQUISA

Em pesquisa Ipespe, divulgada ainda ontem, o ex-presidente lidera a corrida presidencial com 44% , enquanto Bolsonaro aparece em segundo, com 26%. Em terceiro aparece o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 9% e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7%. Atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o deputado federal André Janones (Avante) e a senadora Simone Tebet (MDB) aparecem com 1% cada.