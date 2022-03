Egito derrota Senegal e fica a um empate da vaga na Copa do Mundo do Catar

25/03/2022 | 18:42



Se em fevereiro Senegal venceu o Egito na final da Copa Africana de Nações, os egípcios deram o troco, nesta sexta-feira, ao ganharem por 1 a 0 o duelo de ida das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo do Catar. O único gol foi marcado contra pelo lateral-esquerdo Saliou Ciss.

Com isso, a seleção do Egito do astro Mohamed Salah e do técnico português Carlos Queiroz, vai precisar de um empate no jogo de volta, terça-feira, no Senegal, casa do seu companheiro e Liverpool, Sadio Mané, para se classificar para a disputa do Mundial no fim do ano.

No primeiro jogo do confronto por vaga à Copa, prevaleceu a forte marcação egípcia, que desta vez não deu oportunidades ao ataque senegalês e ainda mostrou sorte e competência no ataque para abrir pequena, mas importante vantagem em duelo tão equilibrado.

Outras duas partidas pelas Eliminatórias Africanas terminaram com o placar de 1 a 0. A Argélia, com gol de Slimani, aos 40 minutos do primeiro tempo, bateu Camarões fora de casa e também só vai precisar de um empate no duelo de volta.

A Tunísia também foi vencer como visitante, ao superar Mali, com um gol contra de Sissako, aos 36 minutos do primeiro tempo. Os demais duelos terminaram sem gols: Congo x Marrocos e Gana x Nigéria.