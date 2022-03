Diadema decide manter máscaras nas escolas até fim da vacinação de crianças

Da Redação



25/03/2022 | 18:36



A Secretaria Municipal de Educação, por meio de decreto publicado no dia 24 de março, decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as escolas da Rede municipal direta e conveniadas. Embora 100% da população adulta já tenha realizado o ciclo de imunização completo (com duas doses), a medida é considerada essencial para proteger os estudantes que ainda não tomaram a vacina.

A decisão é uma resposta da Prefeitura a uma demanda apresentada por gestores, professores e familiares de estudantes das ponderação feita por gestores, professores e familiares de estudantes da rede municipal de ensino.

Além do uso de máscara, segue obrigatório as seguintes medidas sanitárias: uso de gel 70%; aferição da temperatura de todos que tiverem acesso ao espaço escolar e a solicitação da carteira vacinal dos estudantes e familiares.

Segundo o boletim da Covid-19 da Secretaria de Saúde, até esta quinta-feira (24), cerca de 62% da população com idade entre 5 e 11 anos de Diadema já havia tomado a primeira dose da vacina.