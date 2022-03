Galena oferece 200 oportunidades para curso de qualificação profissional

Beatriz Mirelle



25/03/2022 | 17:47







A Galena, empresa que mescla educação e tecnologia, abre 200 vagas para o programa de qualificação profissional de ex-estudantes da rede pública entre 18 e 24 anos de idade. O objetivo é atender esse público para ajudá-los a ingressar no mercado de trabalho. As inscrições são feitas até quarta-feira, dia 30 de março, pelo site galena.com.

O curso, que tem duração de quatro meses, começará em abril. As aulas serão de período integral de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Elas buscam capacitar o aluno para ser aceito em uma vaga CLT com salário de, no mínimo, R$ 2 mil. Os inscritos só pagarão pelo programa, de forma parcelada, caso consigam emprego.

“Sabemos que cerca de 85% da população brasileira cursa a rede pública, mas esses são justamente os que têm menos oportunidades no mercado de trabalho, inclusive, por defasagem educacional. Por outro lado, é muito difícil pedir para que as empresas contratem esses jovens apenas pela pauta ESG (que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma corporação). É preciso dar ao mundo empresarial e ao jovem uma outra perspectiva, e a capacitação e qualificação profissional entram neste lugar”, afirma Rodrigo Dib, cofundador e diretor de negócios da Galena.

O programa já contou com parcerias de empresas como iFood, Unilever e Itaú e tem como proposta principal fazer com que os estudantes sejam contratados depois de uma única entrevista.