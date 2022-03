Por R$ 344 mil, Lexus NX 350h chega ao mercado, veja fotos e detalhes

Da Redação

Do 33Giga



25/03/2022 | 16:55



A segunda geração do SUV de luxo Lexus NX 350h chegou ao mercado brasileiro. Com três versões, os preços são R$344.990 (NX 350h Dynamic), R$380.990 (NX 350h Luxury) e R$413.990 (NX 350h F-Sport).

Equipado com a quarta geração do sistema Lexus Hybrid Drive, o Lexus NX 350h combina motor a combustão de 4 cilindros DOHC 16V, VVT-i com potência de 192 cv a 6.000 rpm e torque de 22 kgf.m a 5.200 rpm, e dois elétricos, sendo um traseiro de 54 cv e torque de 12,1 kgf.m e outro dianteiro de 182 cv com torque de 27 kgf.m. Juntos, os propulsores rendem 246 cv de potência total .

Com transmissão Hybrid Transaxle otimizada, o Lexus NX 350h proporciona aceleração mais linear, que reduz ou aumenta continuamente as marchas e pode gerar alto torque em baixas rotações, e permite maior controle da condução, sem desperdiçar energia. Tecnologia aliada à eficiência de combustível.

Todas as versões possuem modo de condução EV (puramente elétrico), Auto EV (que seleciona automaticamente combinação entre elétrico e combustão), além do modo NORMAL. O utilitário esportivo da Lexus vem equipado com sistema de tração All-Wheel Drive Full-Time. Este recurso aplica, automaticamente, força para as quatro rodas, permitindo rodagem mais suave em quaisquer terrenos.

Lexus NX 350h: design de luxo

Na dianteira, o Lexus NX 350h adota novo padrão de grade frontal que agrega inúmeros blocos em formato de “U”, produzindo efeito tridimensional e de profundidade, aumentando a sensação de robustez do conjunto visual. Além do novo desenho, foram aplicadas mudanças para fortalecer a estrutura frontal, bem como melhorar a eficiência do fluxo de ar e o desempenho de refrigeração do modelo.

Já o para-choque do Lexus NX 350h tem design renovado, mais moderno e elegante, enquanto o capô foi estendido até a borda da extremidade dianteira para se conectar à grade elevada. Assim como na dianteira, o para-choque e as linhas traseiras também foram remodelados, para refinar a aparência do modelo.

O Lexus NX 350h também chega com novidades no conjunto ótico, composto por faróis de neblina e faróis de LED com acendimento automático, ajuste automático de altura e lavador, redesenhados para destacar o conceito de elegância presente na nova linguagem de design da marca. O NX ainda conta com função DRL em formato de “L”, que comunica bem a identidade visual, que remete ao logo da companhia.

Na traseira, mudanças do Lexus NX 350h ficam no design das lanternas, que foram ampliadas. Elas invadem a tampa do porta-malas e oferecem melhor iluminação. O modelo ainda conta com aerofólio para fortalecer a esportividade do automóvel. A mudança-chave na área traseira está na retirada do logo “L”, que dá lugar à palavra “Lexus” escrita.

Na carroceria, a reformulação resultou em uma forma expressiva e dinâmica, definida por ângulos mais suaves e formas mais orgânicas. Nas laterais, o utilitário esportivo traz uma silhueta com vincos mais destacados, que sugerem desempenho dinâmico ao automóvel. Para completar o conjunto, o Lexus NX 350h vem de série com rodas de liga leve aro 18” na versão Dynamic de entrada e 20” nas Luxury e F-Sport.

Lexus NX 350h: design interior

O desenvolvimento do Lexus NX 350h teve como ponto de partida a visão e ação do motorista. Isso significa que o carro foi construído com olhar que parte da área interna para externa, de modo que todos os comandos se mantenham em posição ergonômica, garantindo condução confortável e segura.

O Lexus NX 350h se destaca por oferecer um interior convidativo ao luxo e refinamento tecnológico. O acabamento em couro reveste o volante e a manopla de transmissão, além das partes em couro ecológico premium nas portas, painel e console central, que obteve reposicionamento do câmbio automático e porta-objetos, incluindo os comandos de condução.

Uma novidade é o carregador por indução para smartphones, de série nas versões Luxury e F-Sport.

Os bancos recebem acabamento em couro natural e detalhes em materiais ecológicos, além de revestimento perfurado na versão F-Sport. De série em todas as versões, os assentos dianteiros dispõem de regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto e inclinação do assento, enquanto a topo de linha ainda inclui ajuste de lombar e memória para 3 perfis somente para o motorista.

O condutor também tem às mãos o volante de três raios, com ajustes elétricos de profundidade e altura, que também recebe revestimento em couro, além de paddle shifts para aprimorar a experiência de condução esportiva.

O Lexus NX 350h também dispõe de funções de controle de áudio, voz, computador de bordo, telefone e acesso às tecnologias do LSS+ 3.0 como o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e sistema de alerta de mudança de faixa.

Para garantir maior espaço interno, principalmente no bagageiro, a bateria de níquel-metal-hidreto, que alimenta o motor elétrico, está estrategicamente instalada embaixo do assento traseiro, o que garante mais espaço aos ocupantes da segunda fileira.

Lexus NX 350h: tecnologia e conveniência

O SUV ainda conta com o novo e intuitivo sistema multimídia Lexus com áudio compatível com arquivos de alta resolução (WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis) + rádio AM/FM + WI-FI (P2P mode) e tela de LCD de 14” nas versões Luxury e F-Sport e de 9,8” na Dynamic.

Ambas são sensíveis ao toque, com recursos de infoentretenimento e conectividade via bluetooth, com espelhamento de aplicativos como Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music e WhatsApp via sistemas Android e Apple, ou por meio de entradas USB.

Outra novidade é o sistema de som (Lexus Premium Sound System) que conta com seis alto-falantes, três tweeters e um subwoofer, posicionados para garantir áudio com qualidade e proporcionar a melhor experiência acústica a bordo.

No computador de bordo, com tela TFT colorida de 4,2”, o motorista do Lexus NX 350h conta com informações de consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média, indicador de marcha, pressão dos pneus e informações de áudio, entre outras.

Há ainda à disposição o Head Up Display, que projeta informações de velocidade, navegação GPS, áudio e assistente de direção diretamente no para-brisas.

O Lexus NX 350h vem com ar-condicionado digital de duas zonas digital integrado frio e quente, sensor de umidade e sistema S/Flow com função Concierge, que vincula o sistema de ar com ventilação e aquecimento dos bancos, de acordo com a temperatura programada pelo motorista ou passageiro.

A nova geração do NX é o primeiro modelo da Lexus equipado com a tecnologia E-LATCH, disponível em todas as versões. Esta função permite que as portas se abram suavemente apenas com toque de um botão – tanto para entrar como para sair. Ao acionar o interruptor, o sistema realiza a abertura das portas, por meio de motor elétrico.

Já o porta-malas possui abertura e fechamento elétrico e sistema “hands-free”, que permite ao usuário abrir a tampa passando o pé sob sensor por movimento localizado embaixo do para-choque traseiro.

O Lexus NX 350h conta com recursos como assistente de estacionamento ativo (ICS), Sistema de Saída de Faixa (LTA) e alerta sonoro e visual para o uso dos cintos traseiros, além do pacote completo de recursos ativos. A grande novidade é a introdução do LSS+ 3.0, que agrega novas funcionalidades e inovações para aprimorar a segurança nas estradas.

LSS (Lexus Safety System)

O NX 350h possui tecnologias de segurança ativa para auxiliar os condutores, por meio do sistema Lexus Safety System:

Sistema de Saída de Faixa (LTA) para todas as versões: sistema entra automaticamente em ação e avisa o motorista com sinal sonoro ou vibração no volante para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista.

Sistema de mudança de Faixa (LCA) para todas as versões: sistema entra automaticamente em ação para auxiliar o motorista no processo de mudança de faixa, monitorando aproximação de carros, para prevenir potenciais colisões.

Sistema de Colisão Frontal (Pre-Crash) para todas as versões: suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h).

Farol Alto Automático (AHB) para todas as versões: acende e apaga os faróis do veículo para evitar o ofuscamento do motorista à frente e na mão contrária, ajudando a garantir a visibilidade ideal durante a condução noturna.

Alerta de Ponto Cego (BSM) presente nas versões Luxury e F-Sport: monitor de ponto cego que identifica automóveis fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de aviso no retrovisor externo do veículo.

Rear Cross Traffic Alert para todas as versões: dispositivo que emite aviso sonoro, informando o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo.

Controle de Velocidade e Cruzeiro Adaptativo (DRCC) para todas as versões: utiliza laser, radar, câmeras ou desses sistemas para manter distância constante e segura em relação ao carro da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade (acima de 40 km/h), de acordo com o tráfego.

Radar de verificação de perímetro (Safety Exit Assist – SEA) nas versões Luxury e F-Sport: sistema opera com o auxílio dos sensores do BSM para detectar carros que se aproximem por trás, incluindo bicicletas, para evitar colisões com a porta aberta. Se o sistema identificar um potencial acidente, um sinal sonoro será emitido, junto com um alerta visual que se acenderá no retrovisor externo. Caso a pessoa insista em abrir a porta, o sistema realizará o travamento automático.

No quesito segurança passiva, o NX 350h conta com oito airbags – um de assento para o passageiro da frente, um de joelho para o motorista, 2 laterais (cortina), dois frontais e dois laterais para motorista e passageiro dianteiro, controle de tração e estabilidade e assistência ao arranque em subidas.

Completam o pacote o farol alto com sistema adaptativo de iluminação (AHS), luzes de iluminação lateral (Cornering Lamp), sensores de estacionamento inteligente (Intelligent Clearance Sonar – ICS) até 15km/h, e Assistente Ativo em Curvas (Active Cornering Assist – ACA).

O utilitário esportivo também contempla, de série, freios ABS ventilados nas quatro rodas e regenerativos na dianteira, com Freio Eletrônico – Distribuição de força (EBD), sistema ISOFIX, além de câmera com guias dinâmicas nas versões Dynamic e Luxury. Já a versão F-Sport conta com câmera de visão 360° e sistema de auto estacionamento.

Lexus NX 350h: cores

As cores externas disponíveis para o NX 350h são: branco-pérola, cinza-titânio, preto-grafite, cinza-cromo e verde-musgo, para as versões Luxury e Dynamic. Já a configuração F-Sport conta com as cores exclusivas branco-supernova, preto e azul-olímpio. A paleta de cores para o revestimento interno conta com as opções preto-creme, caramelo com preto, vermelho e preto para todas as versões.