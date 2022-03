Oscar 2022: Quais filmes são mais populares nos serviços de streaming?

Sérgio Vinícius

O JustWatch, plataforma que analisa conteúdo de serviços de streaming e informa onde cada título pode ser visto, divulgou uma lista com a popularidade dos principais concorrentes ao Oscar 2022. O estudo é feito em cima do comportamento dos usuários do site.

Abaixo, no gráfico, você confere as obras de maior interesse do público em relação ao Oscar 2022.

Além disso, o serviço também mantém um gráfico chamado Best Picture Popularity Tracker de interesse do público. Nele, é possível medir a temperatura referente aos comportamento dos usuários em relação aos filmes. Ele está em https://www.justwatch.com/us/oscar-predictions-2022.