Refugiada ucraniana vence Maratona de Jerusalém: 'Corri pensando na minha terra'

25/03/2022 | 16:31



A guerra entre Ucrânia e Rússia, que se iniciou no fim de fevereiro, continua trazendo histórias de impacto e superação dentro do esporte. Dessa vez, a atleta ucraniana Valentina Veretska, que recentemente fugiu de seu país e buscou refúgio em Israel, venceu a Maratona de Jerusalém, nesta sexta-feira.

Com um tempo de 2h45min54s, a corredora da Ucrânia venceu a disputa em Israel. Em outubro, ela já havia comemorado o primeiro lugar da Maratona de Tirana, na Albânia. Após a vitória, Veretska exibiu as bandeiras israelense e ucraniana em sua comemoração no pódio. Seu país sofre fortes ataques militares da Rússia há um mês. Muitos ucranianos tiveram de deixar o país às pressas.

Veretska fugiu da Ucrânia com a filha. Ela seguiu em direção à Polônia, uma das principais rotas para os refugiados do país. E depois recebeu abrigo em Israel. Já seu marido permaneceu na Ucrânia para servir ao exército e lutar contra os russos.

A atleta declarou ter participado da competição para "fazer ouvir sua voz e pedir a unidade e o fim da guerra", segundo declarações publicadas pela prefeitura de Jerusalém, organizadora do evento. "Corri e pensei na minha terra natal e nas pessoas que estão lá. Ouvi-os na minha cabeça enquanto corria durante toda a maratona", acrescentou.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, mais de 16.800 ucranianos chegaram a Israel, de acordo com os números informados pelo Ministério do Interior do país. Ainda, Hili Tropper, ministro do Esporte do país, anunciou nesta sexta-feira um acordo que permitirá a Israel acolher 100 atletas ucranianos fugidos da guerra, semelhantes a Veretska.