Fabiola Gadelha compartilha mais fotos do ensaio fotográfico de gravidez e ganha chuva de elogios

25/03/2022 | 16:10



Grávida, Fabiola Gadelha compartilhou na quinta-feira, dia 25, uma foto do ensaio de fotográfico que realizou recentemente - no clique, ela usa um look vermelho cetim bem esvoaçante que destacou o barrigão de grávida, de 34 semanas.

Na legenda, ela contou como estava se sentindo:

De uma mamãe se sentindo poderosa!

A jornalista recebeu uma chuva de elogios dos internautas.

Você está radiante! Yarin te deixou ainda mais bonita, comentou uma seguidora.

Que linda! Parabéns, que venha com muita saúde, elogiou outro.

E essa não é a primeira vez que ela compartilha fotos da gravidez de Yarin. Fabiola já compartilhou alguns cliques do ensaio com roupas bem chamativas e diferentes.