Rainha Elizabeth II se recusa a usar cadeira de rodas para não repetir maldição da irmã

25/03/2022 | 16:10



Superstição ou não, Rainha Elizabeth II prefere não arriscar! Logo depois de ser noticiado pelo apresentador Christopher Biggins que a monarca de 95 anos de idade estaria andando de cadeira de rodas, a rainha voltou a aparecer de bengala na comemoração dos 70 anos da empresa de artesanato britânica Halcyon Days, que aconteceu no Castelo de Windsor.

Segundo fontes próximas à família real, ela se recusa a usar a cadeira de rodas em público por medo de repetir a maldição da irmã. Antes de morrer aos 71 anos de idade, em 2022, Margaret apareceu com o objeto por quatro anos após sofrer uma série de ataques cardíacos a partir de 1998.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o biógrafo Robert Hardman disparou:

Ela é a rainha e ela quer ser vista como a rainha, ela quer continuar representando o seu papel!

No entanto, dentro do castelo, onde não há o olhos curiosos do público, o autor do livro Queen of Our Times: The Life of Elizabeh II, afirma que a monarca segue debilitada e realizando tarefas leves.