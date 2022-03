Adolescente morre após cair de elevador no Icon Park, em Orlando

Redação

Do Rota de Férias



25/03/2022 | 13:55



Um adolescente de 14 anos morreu ontem (24 de março) ao cair da atração Free Fall, elevador que despenca de uma torre de 131 metros de altura localizada no Icon Park, em Orlando. Vários policiais, bombeiros e paramédicos atenderam a ocorrência. De acordo com funcionários do Orange County Sheriff’s Office, o menino teria sido atendido e transportado ainda com vida para um hospital próximo, mas faleceu em seguida em decorrência dos ferimentos.

“No começo, pensamos que era parte da estrutura caindo ou algo assim, até que chegamos um pouco mais perto e vimos uma pessoa deitada no chão”, disse Montrey Williams, que alegou para o site Fox 35 ter testemunhado a tragédia. “Todo mundo entrou em pânico e começou a gritar”, completou.

O caso agora está sendo investigado pelo Florida Department of Agriculture and Consumer Services.

“Operamos a atração com todas as precauções de segurança em mente. Tudo está no lugar. Por isso, abrimos também uma investigação. Estamos trabalhando com os investigadores neste momento”, declarou ao site Wesh, da rede ABC, John Stine, diretor de vendas do Slingshot Group.

Tanto o Free Fall quando o Sling Shot, atração vizinha que viralizou no Brasil por conta de um vídeo de Bruna Marquezine com Sasha, tiveram as operações canceladas por tempo indeterminado.

Como é o elevador no Icon Park

Com 131 metros de altura, o Free Fall é a torre de queda livre mais alta do mundo. A atração tem capacidade para 30 passageiros por vez, que sobem girando até o ponto mais alto da estrutura. Uma vez no topo, os assentos se inclinam 30 graus, e os ocupantes ficam voltados para o chão antes de despencar por quase 121,9 metros a velocidades superiores a 120,7 km.

O Icon Park é palco ainda de outras atrações famosas em Orlando, como icônica roda-gigante, a The Wheel, que tem 120 metros de altura (equivalente a um prédio de 40 andares). É lá que fica também o aquário Sea Life Orlando e o museu de cera Madame Tussauds.