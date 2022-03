Promoção da Positivo Tecnologia oferece descontos de mais de R$ 700 em eletrônicos

Da Redação, com assessoria

Até o fim de março, consumidores de todo o Brasil podem adquirir produtos da Compaq, Positivo, Positivo Casa Inteligente e VAIO com descontos que passam de R$ 700. As ofertas são válidas para notebooks, dispositivos de smart home e outros eletrônicos, e fazem parte da promoção da Positivo Tecnologia no Mês do Consumidor. Todos que comprarem os produtos participantes nos respectivos sites das marcas podem ter ainda abatimentos adicionais usando vouchers de até R$ 200.

Positivo

Entre as ofertas da Positivo, um dos destaques é o notebook Motion C41TEi, opção recomendada para quem busca uma máquina para trabalhar, estudar, fazer chamadas de vídeo e assistir a filmes e séries. Compacto, leve e com design curvo, conta ainda com teclas largas e arredondadas para digitação mais confortável, e recursos que entregam agilidade nas tarefas cotidianas, como as teclas “call” (para abrir automaticamente videoaulas ou programas de videoconferências), “Netflix”, “Deezer” e “YouTube”, que servem de atalho para os respectivos aplicativos.

Na promoção, o Positivo Motion C41TEi passa de R$ 2.699 para R$ 2.069,10 em pagamentos por Pix ou boleto à vista. No site oficial, os consumidores ainda conseguem mais R$ 200 de desconto utilizando o cupom COSUMIDOR10, válido para todas as compras de notebooks da marca.

VAIO

O notebook VAIO FE 15 é indicado para usuários que precisam de alto desempenho para trabalhar e estudar. Com design ultrafino, pesa apenas 1,75 kg, tem tela de 15,6” e opção com teclado retroiluminado que facilita a digitação em ambientes escuros. O modelo com processador Intel Core i5, Windows 11 e SSD 256 GB que custa R$ 5.399, na promoção da Positivo Tecnologia sai por R$ 3.959,12 para pagamentos por Pix no site da marca. O comprador ainda consegue R$ 200 adicionais de desconto com o cupom CONSUMIDOR10, que também é válido para os demais produtos em oferta.

Compaq

O Presario 425 atende às necessidades de lazer, trabalho e estudo dos usuários com versatilidade e praticidade. Conta com HD de 1T, memória RAM de 8 GB, e bateria com autonomia de sete horas, ideal para quem está sempre em movimento. Tem acabamento emborrachado sofisticado, conexão por Wi-Fi e porta ethernet, touchpad e teclado com teclas mais largas, e design ergonômico que prioriza o conforto. De R$ 3.899, o produto sai por R$ 3.149,10 no boleto à vista ou em pagamento por Pix no site da Compaq. O consumidor tem mais R$ 200 de desconto com o cupom COMPAQ200.

Positivo Casa Inteligente

Os dispositivos de smart home também estão com desconto na promoção da Positivo Tecnologia. Um dos destaques é o Smart Painel de LED Wi-Fi, também conhecido como plafon de LED, que permite o controle da iluminação a distância por meio do aplicativo da marca e com as assistentes de voz Alexa e Google Assistente. Oferece conforto e praticidade ao usuário a partir de diversas possibilidades de customização, inclusive da temperatura das cores, que pode ser ajustada para uma sensação de maior relaxamento ou atenção.

Na promoção, o Smart Painel de LED Wi-Fi passa de R$ 199 para R$ 170,10 à vista no boleto ou para pagamento via Pix pelo site oficial. O cliente tem mais 12% de desconto com o cupom HOME12, disponível para todos os produtos em oferta na página.