Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 4,1% em fevereiro ante janeiro

25/03/2022 | 13:34



As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caíram 4,1% em fevereiro ante janeiro, a 104,9 - menor nível desde maio de 2020 - no indicador da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam avanço de 1,0%.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, as vendas caíram 5,4%.

O indicador é um sinal antecipado das vendas de imóveis baseado em contratos assinados.

"As transações diminuíram em fevereiro principalmente devido ao baixo número de casas à venda", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.