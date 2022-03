Natália é a quinta a desistir da prova do líder do BBB22

25/03/2022 | 13:10



O jogo do BBB22 está simplesmente afunilando cada vez mais. Como você vem acompanhando, os brothers continuam com a corda toda desde a última quinta-feira, dia 24, para a disputa da prova do líder.

Para quem não sabe, a dinâmica desta semana é uma prova de resistência e Natália não aguentou a pressão e pouco tempos de Jessilane desistir da prova, a bonitona também abriu mão da disputa e foi a quinta a deixa a prova.

Ainda estão na competição: Pedro Scooby, Paulo André, Lucas, Douglas Silva, Linn da Quebrada e Eslovênia.