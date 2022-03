Diadema comemora Dia do Circo com intensa programação

Da Redação



25/03/2022 | 12:24



O Dia do Circo, comemorado neste domingo (27), será mais do que a homenagem à arte circense. Depois de dois anos de pandemia, que forçou o isolamento social e tirou muitos sorrisos, a data também servirá como marco da esperança por dias melhores, alegres e com muita arte. Para celebrar o Dia do Circo, Diadema terá uma programação especial no Circo Escola, localizado na Praça CEU das Artes, no Jardim Inamar.

A programação tem início às 8h, com a oficina da Terapia do Riso, na quadra do CEU das Artes. A partir das 9h, na quadra de areia do local, há oficina de trapézio, para crianças com mais de 10 anos. Às 14h, o Cultura na Rua tem edição especial Semana do Circo, com músicos da Casa da Música de Diadema. Às 16h, há o grande espetáculo no Circo Escola, com atrações do mundo mágico do circo, aberto à comunidade e com ingressos que já foram distribuídos gratuitamente.

“O Circo Escola é um orgulho de Diadema por ser um projeto que valoriza autoestima da cidade. As oficinas são descentralizadas nos nossos centros culturais, vão para as periferias, com alegria, que é a alma do circo. Poder celebrar o Dia do Circo com menos restrições, com a população por perto, faz com que a gente só pense tempos melhores”, disse o secretário de Cultura, Deivid Couto.

Depois de anos de atuação em centros culturais de Diadema, o Circo Escola abriu suas lonas em 2008 no Jardim Inamar e, com a pandemia, precisou se reinventar. Organizou lives e oficinas on-line para não se desconectar da população amante do circo. Agora, com a retomada das atividades presenciais, atende 1.000 pessoas com 32 turmas. As aulas são de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, totalmente gratuitas.

O atendimento envolve todas as faixas etárias. Há aulas para crianças de 3 a 6 anos e ação especial, da turma de Terapia do Riso, que tem alunos com 80 anos. Mostra como a arte circense encanta independentemente da idade.

“O melhor sentimento que estamos experimentando neste momento é abrir novamente as portas de nosso projeto com um grande espetáculo de profissionais, para receber a comunidade, as famílias e os alunos, ver o sorriso, sentir a energia e ouvir as palmas. Estávamos com saudades de sentir as borboletas na barriga, porque, afinal, é a nossa paixão, o que nos move. Respeitável público o espetáculo vai começar”, celebrou Viviane Tapia, coordenadora do Circo Escola em Diadema.

As oficinas ensinam toda a magia do circo, com aulas de acrobacias aéreas, acrobacias de solo, equilibrismo, mágica, manipulação, contorcionismo e comicidade. Um dos destaques é o trampwall, que envolve o trampolim e uma parede, na qual os artistas fazem manobras incríveis.