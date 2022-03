Samantha Schmütz não teria recebido o convite para desfile em homenagem para Paulo Gustavo

25/03/2022 | 12:11



Você já tinha acompanhando, que foi anunciado que Paulo Gustavo seria o grande homenageado no desfile da escola de samba da São Clemente e que mesmo os dois sendo super amigos, Samantha Schmütz teria ficado fora do cartaz de divulgação por uma decisão da família do comediante.

Lembrando que neste cartaz estão grandes amigos de Paulo Gustavo, como: Heloísa Périssé, Tatá Werneck, Marcus Majella e Mônica Martelli. Segundo informações do Extra, além de não estar presente no cartaz de divulgação da escola de samba, Samantha também não teria recebido convite algum para marcar presença durante o desfile.

Infelizmente, o motivo da briga entre eles ainda é um grande mistério e de acordo com o jornal, os dois não estavam se falando nem na época em que o ator estava internado. Eita! Será que esse convite ainda vai rolar?