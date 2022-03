Um passeio pela história do mundo. A Árvore da Criação. O Calendário das Eras. Índios às margens da Billings.

Ademir Medici

28/03/2022 | 05:47



Cada bairro percorrido é apontado por Pedro e por Octavio David Filho, assim como a vegetação, cujos exemplares ilustraram a I Semana Ribeirão Pires, semana passada. E chegamos ao antigo camping, hoje Parque Oriental, com suas várias atrações: o jardim zen, o jardim japonês, a casa do origami, os bosques das cerejeiras e ipês-amarelos e o Caminho da Evolução.



CAMINHO DA EVOLUÇÃO

Autora: Izabel Vidal.

Inauguração: 25-6-2020, prefeito Adler Kiko Teixeira.

Extensão: 515 metros calçados com 260 pedras, cada uma pesando cerca de uma tonelada.

Histórico: trabalho feito no Espírito Santo e transportado por carretas até Ribeirão Pires.

Três partes: a Árvore da Criação, o Calendário das Eras e a tribo indígena.

Doação: templo Luz do Oriente.

Crédito da foto 1 – André Henriques/Banco de Dados (25-5-2020)

CARTÃO POSTAL. O lago, a ponte oriental, a vegetação preservada às margens da Represa Billings: a poucos minutos do Centro de Ribeirão Pires, o Parque Oriental no espaço do antigo Camping Municipal

Crédito das fotos 2, 3 e 4 – Projeto Memória

DETALHES. Nas 260 pedras em granito e mármore, desenhos representativos dos passos da humanidade: trabalho da artista capixaba Izabel Vidal

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 26 de março de 1972 – Ano 14, edição 1802

MANCHETE – Barreiras interditam o Caminho do Mar. Veículos ficaram ilhados entre dois desmoronamentos.

FUTEBOL – Santo André vence o Saad por 3 a 1 e permanece como líder do Torneio 25 de Janeiro.

Copa João Ramalho: no estádio dos Meninos, São Bernardo 2, São Caetano 0; no VW Clube, Diadema 1, Ribeirão Pires 1.

EM 28 DE MARÇO DE...

1962 - Lei nº 1800 institui o Serviço Funerário do Município de Santo André.

1967 – Supremo Tribunal Federal nega a realização de plebiscito para a separação de Utinga, em Santo André.

HOJE

Dia do diagramador e do Revisor. Em nome da categoria, dois profissionais do Diário: Paulinho e Chiquinho, colaboradores permanentes desta página Memória.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Dobrada, Embu-Guaçu, Guzolândia, Juquitiba, Queiroz e Uchoa.

Pelo Brasil, entre outros, aniversaria Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

SANTOS DO DIA

Gisela, a primeira rainha cristã dos húngaros.

Xisto III, papa eleito no anos 432.

Gontrão ou Guntram

Falecimentos

ALTERINO ALBERTO BACARIN

(Leme, SP, 7-12-1949 – São Bernardo, 22-3-2017)



Há cinco anos, Memória noticiava a partida de Alterino Bacarin, com carreira na Volkswagen, onde se aposentou.

Santo André

Felipe Barberini, 95. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maximino Luís Veríssimo, 95. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosina Pane, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Osvaldo Martins Ferreira, 97. Natural de Conquista (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Isaltina do Prado França, 94. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

São Caetano

José Evangelista da Silva, 91. Natural de Conceição do Mato Dentro (Minas Gerais). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Armelinda Zonho Assol, 88. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neusa Mora Tuzzo, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Maria da Conceição de Jesus Amaro, 93. Natural de Sem-Peixe (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Vale da Paz.

Maria Gomes do Amaral, 89. Natural de Guapiara (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Laide Fernandes da Silva, 56. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Osvaldo Panelli, 76. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.