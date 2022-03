A fábrica Dianda. O papel higiênico Tico Tico. Um escritório da década de 50. Vamos nadar no Ribeirão Grande?

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/03/2022 | 05:33



A Empresa Tico Tico Indústria e Exportação de Papel Ltda–Dianda e Lopes, do proprietário Arturo Domingo Miguel Dianda, ficava onde temos atualmente a Vila Sortino, na região central de Ribeirão Pires.

O prédio da empresa ainda existe. Situa-se na atual Avenida Valdírio Prisco. As dependências da Dianda estavam às margens do Ribeirão Grande, curso d’água essencial no atendimento da manufatura do principal produto da empresa: o papel higiênico Tico Tico.

Podemos dizer que há 50 anos o manancial Ribeirão Grande, que corta a cidade e que reclama pela vida de suas águas, passou a ser o Ribeirão dos Pires perante o pensamento comum.

A empresa Dianda por volta de 1962 já apresentava sinais de enfraquecimento com dispensa de funcionários. Não consegui levantar a data de encerramento, que deve ter ocorrido em meados dos anos 1960.

O episódio que se segue ocorreu quando a Dianda vivia seu auge em Ribeirão Pires.

UMA DOCE MOLECAGEM

O episódio ocorreu no Ribeirão Grande, que os índios chamavam de Periperi, no ponto exato onde hoje ficam os fundos do supermercado Joanin.

Estávamos em 1957 ou 1958. Época da estiagem, estação de inverno com veranico e o nível do fluxo da correnteza bastante baixo. Tudo isso ajudava e ao mesmo tempo prejudicava aquele gostoso banho depois da pelada. Coisas de meninos.

Logo apareceu um menino com enxada, outro com enxadão, mais outro com pá e se puseram ao trabalho. Foi difícil vencer, conforme o volume ia aumentando, mais pressão exercia na barragem. Por fim, conseguiram o intento. E partiram para os mergulhos. Era nos rios que a molecada aprendia nadar.

A festa não durou muito. Logo os meninos ficaram muito assustados. Na margem apareceram três senhores bem vestidos. Eram os diretores da fábrica Dianda que vieram averiguar porque o rio secou.

A fábrica utilizava água do ribeirão para manufatura do papel. Diante da barragem observada, os diretores pediram que a “obra” fosse desfeita, e o fluxo voltou a ocorrer, para tristeza dos pequenos nadadores.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Antonio Rolando de Paula Murta; divulgação: Pedro Cordeiro

O ESCRITÓRIO E A FÁBRICA. Em 30 de outubro de 1957, funcionários da Dianda: Jurandir (o 1º à esquerda), Lourdes Alvarez, Décio Barbosa de Lima, Maria da Penha, Olívia Gaspar, Antonio Rolando de Paula Murta e Odair Carpinell; no destaque, uma vista da velha Dianda

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 26 de março de 1972 – Ano 14, edição 1802

TURISMO – Um texto de Wilma Ary, com fotos de Cláudio Polesi. Em pauta, a Paranapiacaba de 1972. A nebulosa, estranha e linda Paranapiacaba. A cidade onde mais chove no Brasil, onde a neblina começa a cair ao meio-dia e, muitas vezes, permanece durante vários dias. Uma cidade que lembra as vilas inglesas da região do carvão. Uma cidade do livro de Geraldo dos Santos, “Doramundo”. Uma cidade dividida em duas, a parte alta totalmente brasileira e a parte baixa, inglesa. Os 3.287 habitantes têm como principal meio de comunicação com o mundo o trem. Ali começa e acaba o mundo. Os moradores não têm um banco, precisam fazer seus depósitos bancários em Santo André, mas não ligam. O que Paranapiacaba deveria ter era um bom restaurante para receber os turistas. No entanto, é um dos lugares mais lindos do Grande ABC.

NOTA DE 2022. Nestes 50 anos, Paranapiacaba ganhou e perdeu. Perdeu o trem diário de passageiros, ganhou restaurantes e pensões. E aos poucos vai recuperando imagens do passado, mesmo que o sistema funicular tenha virado sucata.

Esta página “Memória” procura pelos negativos fotográficos de 1972, da obra do amigo Claudinho Polesi.

GRANDE ABC – Criadouros e abatedouros clandestinos foram descobertos pelos fiscais do Centro de Saúde de Santo André, durante inspeção no Distrito de Utinga, na divisa com a Vila Prudente.

NOTA – Primeira reportagem assinada do jovem jornalista Edison Motta no Diário, em parceria com o fotógrafo João Colovatti.

EM 27 DE MARÇO DE...

1892 - José Dal Zotto, o primeiro prefeito do Grande ABC - intendente da Vila de São Bernardo - solicita exoneração do cargo. O pedido é endereçado ao vice-presidente do Estado, José Alves de Cerqueira Leite.

1982 - Falece, em São Bernardo, o cirurgião-dentista Primo Henrique Zampieri, formado pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, turma de 1948. Durante muitos anos manteve consultório na Rua Marechal Deodoro.

HOJE

Dia Mundial do Circo e do Artista Circense, em homenagem ao palhaço Piolim, que nasceu em 27-3-1897.

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional do Grafite

Dia Nacional da Inclusão Digital

Dia do Reservatório Billings (lei estadual 12.365, de 27-4-2006). É que em 27-3-1925 o presidente da República, Arthur Bernardes, assinava o decreto 16.844, aprovando o plano de obras da Light voltado à produção de energia. O Rio Grande seria represado e nasceria a represa Billings.

SANTOS DO DIA

Ruperto de Baviera

João do Egito (305-374), “O Profeta do Egito”.

Francisco Faá de Bruno, padre italiano

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, aniversariam hoje: Bento de Abreu, Itirapuã, Mairiporã e Presidente Epitácio.

Pelo Brasil: em Minas Gerais, Caldas e São Geraldo; no Ceará, Choró, Fortim e Itaitinga; no Pará, Magalhães Barata; na Bahia, Ouriçangas; e no Paraná, União da Vitória.

Falecimentos

Santo André

Aparecida Loche da Silva, 91. Natural de Bento de Abreu (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Idalina Pereira Bicalli, 91. Natural de Portugal. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Birgit Elise Bertha Hermínia Romer Bakos, 76. Natural da Alemanha. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

São Caetano

Maria José Savassa, 87. Natural de Conchas (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Jair de Souza Neder, 84. Natural de Jardinópolis (São Paulo). Residia no Centro de São Caetano. Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Diadema

Moisés Dias Barbosa, 81. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Mauá

Gennaro Trotta, 74. Natural da Itália. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ribeirão Pires

Agda Santos Barbosa, 80. Natural de Mairi (Bahia). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.