Grande ABC antecipa vacinação contra a gripe já para este fim de semana

Renan Soares

Especial para o Diário



25/03/2022 | 11:26



Após o anúncio do Governador João Doria (PSDB) na última quarta-feira (23) antecipando a vacinação contra a gripe (Influenza) para o Estado de São Paulo, as cidades do Grande ABC se preparam para iniciar a imunização já a partir deste fim de semana, adiantando o cronograma divulgado pelo Estado. A vacinação, a princípio, será realizada nos idosos acima de 80 anos. Na campanha anunciada pelo Ministério da Saúde, o começo está previsto para quatro de abril, para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Na cidade de São Bernardo, as doses já estão sendo aplicadas em todasas 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) desde às 8h, por livre demanda. O funcionamento de cada uma das 33 unidades varia, 20 delas atendem com horário estendido, das 7h às 22h (Planalto, Parque São Bernardo, Farina, Ferrazópolis, Nazareth, Vila Marchi, Orquídeas, União, Represa, Vila Rosa, Vila Euclides, Demarchi, Leblon, São Pedro, Silvina, Alves Dias, Ipê, Alvarenga, Batistini, Taboão), nestes locais a vacinação será oferecida às 8h às 21h, as outras 13 unidades funcionam das 7h às 19h, com aplicação do imunizante das 8h às 18h.

Em Santo André, uma força tarefa está preparada para realizar o início da campanha no próximo domingo (27). No total 15 pontos de vacinação estarão em funcionamento para atender a demanda, já que também serão aplicadas quartas doses contra a Covid, vale lembrar que os idosos poderão receber ambas no mesmo dia, segundo norma técnica do Governo do Estado. Para a vacinação contra a gripe não é necessário agendar, diferentemente do imunizante contra a Covid, que requer a marcação.

Os postos de vacinação que realizarão as aplicações são: USF Dr. Moysés Fucs (Rua Alexandreta, 180), US Parque João Ramalho (Rua Maragogipe, s/nº), Policlínica Parque das Nações (Praça Waldemar Soares, s/nº), Centro de Saúde Escola Capuava (Rua Irlanda, 700), US Vila Guiomar (Rua das Silveiras, 73), US Jardim Alvorada (Rua Almenor Jardim Silveira, s/nº), Policlínica Paraíso (Rua Juquiá, 256), US Cidade São Jorge (Avenida São Paulo, 800), USF Jardim Carla (Rua José Alencar, s/nº), USF Vila Luzita (Avenida Dom Pedro I, 4197) USF Jardim Irene (Estrada da Cata Preta, 552), Clínica da Família Cipreste (Rua Caminho dos Vianas, 300), USF Recreio da Borda do Campo (Avenida Mico Leão dourado, 2452), USF Parque Miami (Estrada do Pedroso, 5151) e o Craisa (Drive-thru) com acesso pelo portão 5, na rua Varsóvia. Do dia 28 a um de abril, os idosos podem se vacinar sem agendamento também no Drive Thru do Carrefour (Avenida Pedro Américo, 23).

Em São Caetano, a imunização começa já nesta sexta-feira (25), se antecipando ao cronograma estadual. As doses da vacina contra a gripe seguirão a mesma faixa etária, sendo aplicadas no Drive Thru da Garagem Municipal (Avenida Presidente Kennedy, 2.100, Bairro Olímpico). O imunizante será aplicado nos moradores agendados para receberem a 4ª dose da vacina contra a Covid, com aplicação de ambas no mesmo dia. Os idosos que já tomaram a dose de reforço podem realizar o agendamento apenas para aplicar o imunizante contra a gripe.

O modelo será mantido em formato de Drive Thru até o dia dois de abril. O agendamento está disponível no site: saocaetanodosul.sp.gov.br/sesaud-agendamentos. Para a aplicação da dose, o munícipe deve apresentar no local um documento com foto, o protocolo de agendamento, um comprovante de residência e a carteirinha de vacinação.

Diadema divulgou, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que vai iniciar a aplicação apenas na segunda-feira (28) nas 19 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, das 8h30 às 16, o agendamento prévio não é necessário. Os moradores que costumam ser atendidos na UBS Piraporinha devem se imunizar na UBS Nova Conquista (Av. Pres. Juscelino, 759). Já em Ribeirão Pires, a imunização se inicia também no domingo, em todas as UBSs do município, neste dia em especial, o atendimento será das 8h às 17h, já durante a semana, das 8h às 16h. Não é necessário atendimento, mas o morador deve apresentar o CPF, o cartão do SUS e documento com foto. Em ambas, a imunização também é para idosos com 80 anos ou mais.

Segundo o calendário divulgado pelo Governo do Estado, a imunização para com idosos 80 anos ou mais se iniciaria em 28 de março, antecipada em algumas cidades do ABC; em quatro de abril, idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde; dois de maio para crianças com mais de seis meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas; nove de maio a imunização para indígenas, quilombolas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades e em 16 de maio a aplicação em forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.

