Obituário - 26 de março de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/03/2022 | 05:15



SANTO ANDRÉ

Iracema Parris Ceratti, 96. Natural de Votorantim (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Augusto Tamagusuku, 87. Natural do Peru. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luise Babisch, 86. Natural da Alemanha. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Plácido Batista de Souza, 85. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

Ademar Denis, 83. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Amâncio Irmão, 83. Natural de Salgado (Sergipe). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Crepaldi Custódio, 81. Natural de Tabapuã (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

João Dominiquini, 78. Natural de Duartina (São Paulo). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Maria das Graças Lombardi de Almeida, 71. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhor do Carmo, Curuçá.

Valmir Gonçalves de Araújo, 70. Natural de Boninal (Bahia). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Idalina Pereira Bicalli, 91. Natural de Portugal. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Birgit Elise Bertha Hermínia Romer Bakos, 76. Natural da Alemanha. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Adnalda Rodrigues da Silva, 76. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Plinio Valente, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Engenheiro. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

Isaque Gomes Lira, 72. Natural de Planalto (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Nair de Almeida, 68. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).

Valdomiro Peres Ferreira Filho, 66. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Ana Maria Rodrigues de Morais, 64. Natural de Ribeira do Pombal (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Milton dos Santos, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Almir Janduir de Souza, 57. Natural de Santa Cruz (Paraíba). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Dirce Salvador de Oliveira, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Almeida, 76. Natural de Alagoinha (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Conceição Paulo, 63. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Sipriano do Nascimento, 62. Natural de Jaguaretama (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Ireno Alves de França, 62. Natural de São José do Peixe (Piauí). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Vale da Paz.



M A U Á

Gennaro Trotta, 74. Natural da Itália. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Rosana Cristina Businelli, 49. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Elifas Alves, 63. Natural de Paraíso (São Paulo). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Alexandre de Camargo, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Aposentado e pensionista. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Sebastião.