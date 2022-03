Anitta se emociona ao receber festa surpresa de aniversário adiantado: - Eu já chorei muito

25/03/2022 | 11:10



Na última quinta-feira, dia 24, Anitta ganhou uma festa surpresa de aniversário e não conseguiu conter as lágrimas. A dona do hit Envolver completa 29 anos de idade no dia 30 de março, mas explicou que não estará em solo brasileiro para comemorar ao lado de amigos e familiares. Apesar disso, a data não poderia passar em branco.

Ao chegar em casa, ela foi recebida com confetes e os amigos cantando Parabéns Para Você. Em registros compartilhados pela influenciadora Gkay, podemos ver a cantora sendo tomada pela emoção e chorando enquanto abraçava os presentes. A festa também comemorou a conquista de se tornar a primeira artista brasileira a entrar no Top 10 do Spotify.

Nos Stories do Instagram, a poderosa compartilhou uma série de vídeos falando sobre o momento especial.

- Minha família e meus amigos acabaram de fazer uma festa surpresa para mim, porque não vou estar aqui no Brasil para comemorar meu aniversário. Eu cheguei e tomei um susto.

Na sequência, GKay aparece ao seu lado e Anitta a questiona sobre a festa.

- Amiga, você sabia esse tempo todo? Vamos ficar bêbadas! Eu já chorei muito.

Ela também deixou um recado para os amigos que não foram convidados:

- Se for meu amigo e não foi convidado, eu não sabia. Vem para a minha casa, fizeram uma festa de aniversário surpresa aqui para mim e estão só meus amigos. Quem for meu amigo, vem para cá. Mas quem não for, não vem fazer o íntimo que eu vou barrar.