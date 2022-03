Avisa que é ela! Anitta é a primeira brasileira a alcançar o topo do Spotify Global com Envolver

25/03/2022 | 11:10



Ela chegou lá e fez história! Anitta fez o seu nome e se tornou a primeira brasileira a alcançar o topo do Spotify Global nesta sexta-feira, 25, com o hit Envolver.

A faixa se tornou a música mais ouvida no mundo nas últimas 24 horas, com mais de seis milhões de reproduções. No Brasil, nenhum outro cantor chegou nesse lugar na plataforma. Além dessa conquista, a brasileira também é a primeira cantora latina a realizar esse feito, ultrapassando Karol G e Kali Uchis que conseguiram chegar ao Top 2. É poderosa demais!

Vale pontuar que Anitta já havia se pronunciado sobre o sucesso e a reação dos brasileiros ao hit. Segundo ela, o clima era de Copa de Mundo.

Ainda sobre o sucesso, a cantora brincou ao falar sobre se aposentar: Se eu quiser aposentar agora eu me aposento, já fiz o que podia e o que não podia. Se quiser aposentar eu posso... Calma, eu disse que se quiser!