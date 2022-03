Eliezer é o terceiro a deixar a prova do líder no BBB22

25/03/2022 | 11:11



E a saga para consagrar o grande líder da semana no BBB22 continua com tudo. Desde a noite da última quinta-feira, dia 24, os brothers estão em um campo de provas aguentando frio, calor, vento e bastante água nas costas em uma prova de resistência.

Gustavo e Arthur Aguiar já deixaram a prova e o terceiro a sair foi Eliezer que acabou desistindo da competição. Lembrando que a prova dura mais de nove horas e ainda estão presentes: Pedro Scooby, Paulo André, Lucas, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Jessi, Natália e Eslovênia.

Para ficarem acordados e manterem o foco em não ter vontade de beber água, fazer xixi ou dormir, os brothers resolveram cantar, dançar, gritar e até conversar bastante sobre as estratégias do jogo. Ah, mas também tem algumas alfinetadinhas no meio de tudo isso.