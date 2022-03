Maraisa presencia agressão e tiro em um bar no Rio Grande do Sul

25/03/2022 | 11:10



Maraisa que faz dupla com Maiara pode dizer que passou um verdadeiro susto na última quarta-feira, dia 23, tudo porque de acordo com informações compartilhadas pelo G1, a cantora ao lado de um secretário, seguranças e um produtor foram ameaçados por um homem que estava com uma arma na mão.

Segundo o portal de notícias, o produtor de Maraisa chegou até a ser agredido em um determinado momento pelo homem que acabou sendo contido pelo segurança que estava voltando do banheiro e isso tudo aconteceu em um bar, no Rio Grande do Sul.

E o pior de tudo é que o agressor era um policial e ele chegou até a efetuar um disparo, mas por conta do segurança, o tiro foi feito apenas para cima. De acordo com o G1 que teve acesso a um policial que atendeu a ação, a polícia teria sido acionada pelos sócios do bar e quando a viatura chegou todos já tinham deixado o local. Uma nota enviada para o portal de notícias da assessoria da dupla revelou que Maiara e Maraisa deixaram a cidade logo no dia seguinte ao ocorrido.

Maraisa estava num dia de folga e foi a um bar acompanhada do produtor, secretário e esposa do produtor, além do segurança que sempre a acompanha. O rapaz que fez as provocações e atacou o produtor era um policial, continuou tentando agredi-lo e a falar alto em tom de ameaça. O segurança estava saindo do banheiro quando viu o rapaz (policial) com a arma na mão. Ele conseguiu controlar e o disparo foi feito para o alto. Maraisa foi embora no dia seguinte, o produtor da dupla está com algumas escoriações causadas pela agressão. O incidente poderia ter outras consequências, se não fosse a agilidade e competência do segurança que acompanhava a cantora.